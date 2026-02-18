    Bodø/Glimt

    Bodo/Glimt vs. Inter de Milán EN VIVO: partido de ida de Playoffs de la UEFA Champions League

    Reencuentro varias décadas después en competiciones de la UEFA, ahora dentro de la Fase Final de la Copa de Europa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Inicia el partido! Bodo/Glimt vs Inter de Milán Playoffs Champions League

    Bodo/Glimt vs. Inter de Milán se enfrentan después de más de cuatro décadas en una competición de la UEFA, luego de que lo hicieran dentro de la Recopa de Europa en octubre de 1978 en el que el Internazionale se impuso con global aplastante de 1-7.

    Ahora se miden dentro del partido de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, serie a visita recíproca, con el juego de ida en territorio noruego dentro del Aspmyra Stadion de Bodo.

    Bodo/Glimt no tiene juegos de Liga, por lo que su anterior partido oficial fue el de la última jornada de la UEFA Champions League en la que sorprendió como visitante al Atlético de Madrid, segundo triunfo consecutivo que se sumó al que cosechó ante Manchester City en la Jornada 7.

    Sin embargo, su última derrota en esta temporada de la Copa de Europa se dio como local frente a Juventus, cuadro italiano al igual que si rival en turno, el Inter de Milán, que precisamente viene de ganar a la Juve en la Serie A.

    El Internazionale cerró la Fase de Liga de la UEFA Champions League con victoria de 0-2 ante Borussia Dortmund en calidad de visitante, la misma en la que se encuentra este miércoles en la ida de los Playoffs.

    SEGUIMIENTO BODO/GLIMT VS. INTER DE MILÁN

    • ¡Gol del Bodo/Glimt! Sondre Brunstad Fet definió dentro del área luego de una triangulación espectacular sobre el minuto 20.
    • El juego inició puntual en busca del boleto a los Octavos de Final de la UEFA Champios League.
