    Bayer 04 Leverkusen

    EN VIVO | Olympiacos vs Bayer Leverkusen - EN VIVO

    Los Play-offs de la Champions League continúa con este emocionante duelo.

    Omar Carrillo
    Video ¡En vivo! Olympiacos vs Bayer Leverkusen | Champions League Aquí


    Olympiacos y Bayern Leverkusen se enfrentan en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League en el Stadio Georgios Karaiskakis.

    Ambos conjuntos disputan esta serie porque no terminaron entre los primeros ocho equipos la fase de liga.

    Sin embargo, terminaron muy parejos. Los alemanes terminaron en el puesto 16 con 12 unidades, mientras los griegos en el 18 con 11 puntos.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    El juego resultó ser muy reñido y luchado con opciones de gol más bien limitadas al inicio del encuentro.

    Video ¡Primer aviso del Olympiacos! Taremi dispara con potencia al arco de Blaswich
    Bayer 04 LeverkusenOlympiakos