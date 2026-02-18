Bayer 04 Leverkusen EN VIVO | Olympiacos vs Bayer Leverkusen - EN VIVO Los Play-offs de la Champions League continúa con este emocionante duelo.

Por: Omar Carrillo

Video ¡En vivo! Olympiacos vs Bayer Leverkusen | Champions League Aquí



Olympiacos y Bayern Leverkusen se enfrentan en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League en el Stadio Georgios Karaiskakis.

Ambos conjuntos disputan esta serie porque no terminaron entre los primeros ocho equipos la fase de liga.

Sin embargo, terminaron muy parejos. Los alemanes terminaron en el puesto 16 con 12 unidades, mientras los griegos en el 18 con 11 puntos.

Sigue aquí las incidencias del partido:

El juego resultó ser muy reñido y luchado con opciones de gol más bien limitadas al inicio del encuentro.