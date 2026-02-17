Champions League Futbolistas de Real Madrid reprueban insultos a Vinicius Los jugadores del conjunto merengue esperan una sanción para Gianluca Prestianni.

Por: Raúl Matínez Síguenos en Google

Video Courtois sobre racismo en Benfica: “Vini nos dice que el jugador le llama mono”

Después de la polémica que se generó por los insultos que recibió Vinicius Jr. por parte de Gianluca Prestianni en el partido de la Champions League, jugadores de Real Madrid salieron a reprobar la acción del futbolista argentino en contra del brasileño.

PUBLICIDAD

Tras el partido entre Benfica y Merengues, Federico Valverde, Tchouameni y Thibaut Courtois l amentaron lo ocurrido en el campo y pidieron un castigo ejemplar para el jugador de las Águilas.

“Según los compañeros que estaban cerca le han dicho algo feo a Vini que no se debe decir. Hay muchas personas que han peleado por esto. Vini ha luchado por esto. Es un hecho lamentable. Si te tapas la boca es porque dices algo que no está bien”

“Estamos orgullosos de los compañeros que lo defendieron y orgulloso de Vini que ha salido adelante”, mencionó Federico Valverde.

Mientras que Tchouameni pidió que Prestianni no juegue más en Champions.

"No puede pasar, Vini nos ha dicho que el chico le ha dicho mono, él ha dicho que no ha dicho nada, que ha dicho... no sé, maricones o da igual. Vini nos ha dicho que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir ahora, vamos a hablar, pero esto no puede pasar"

“No podemos aceptar que un jugador que juega la máxima competición de Europa se comporte así... este chico no merece jugar más la Champions League pero a ver qué va a pasar, dejemos a UEFA que siempre intenta hacer cosas, ahora tiene un caso grave y espero que haga algo”, aseguró.

Por su parte, Courtois señaló que Prestianni debe admitir lo que hizo porque él cree en la palabra de Vinicius.

“Vini nos dice que el jugador le llama mono y creo que ante eso hay que tener cero tolerancias contra el racismo y al final siempre será palabra contra palabra porque (Prestianni) se tapa con la camiseta, pero si te tapas ya dice mucho de que estabas diciendo algo malo… e s algo que no podemos tolerar y obviamente creo en la palabra de Vini” indicó el portero.