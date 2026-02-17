PSG remonta al Monaco en la Ida de Playoffs de Champions League
Los de Luis Enrique se sobrepusieron a una desventaja de dos goles para ganar en El Principado.
El campeón PSG tuvo una épica remontada para ganar 3-2 al Mónaco en la Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 este martes 17 de febrero.
A pesar del gol tempranero del seleccionado de Estados Unidos, Folarin Balogun, el cuadro parisino logró sacar el resultado, también beneficiado de la expulsión de Aleksandr Golovin.
El primer tanto de Balogun llegó apenas al minuto 1 gracias a un error en la salida del PSG, y el mismo jugador estadounidense hizo el 2-0 parcial al minuto 18, lo que parecía encaminar la eliminatoria.
El PSG sufrió la lesión de Ousmane Dembélé al minuto 27, pero poco antes, Vitinha falló un penal que podía acortar distancias en el resultado.
Los parisinos se encomendaron a Desiré Doué, quien sustituyó a Dembélé, para su primero gol al minuto 29, prácticamente en su primer balón que tocó y el empate llegó al 41', por conducto de Achraf Hakimi.
Tras la expulsión de Golovin al 48', el PSG tomóm el control total del partido y Doué marcó su doblete, y el de la remontada, al minuto 67, para poner al PSG cerca de la ronda de los Octavos de Final.