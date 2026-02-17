Champions League PSG remonta al Monaco en la Ida de Playoffs de Champions League Los de Luis Enrique se sobrepusieron a una desventaja de dos goles para ganar en El Principado.

A pesar del gol tempranero del seleccionado de Estados Unidos, Folarin Balogun, el cuadro parisino logró sacar el resultado, también beneficiado de la expulsión de Aleksandr Golovin.

El primer tanto de Balogun llegó apenas al minuto 1 gracias a un error en la salida del PSG, y el mismo jugador estadounidense hizo el 2-0 parcial al minuto 18, lo que parecía encaminar la eliminatoria.

El PSG sufrió la lesión de Ousmane Dembélé al minuto 27, pero poco antes, Vitinha falló un penal que podía acortar distancias en el resultado.

Los parisinos se encomendaron a Desiré Doué, quien sustituyó a Dembélé, para su primero gol al minuto 29, prácticamente en su primer balón que tocó y el empate llegó al 41', por conducto de Achraf Hakimi.