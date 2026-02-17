Vinicius Jr. Vinicius manda mensaje contra el racismo tras insultos de Prestianni en Champions El brasileño reaccionó de esta forma en redes sociales tras sufrir otro caso de racismo en el futbol.

Video El contundente mensaje de Vinicius tras los insultos racistas en Champions

PUBLICIDAD

Luego dar la victoria al Real Madrid con uno de sus goles, Vinicius se pronunció en redes sociales con un tajante mensaje contra el racismo.

"Los racistas son, encima de todo, cobardes. Se tienen que colocar la playera en la boca para demostrar que son débiles.

"Pero ellos tienen a lado protección de otros, que en teoría tienen la obligación de castigar. Nada de lo que sucedió hoy es novedad en mi vida y con mi familia.

"Recibí la amarilla por festejar un gol. Sigo sin entender el porqué de eso. Del otro lado, un protocolo mal ejecutado que sirvió de nada.

"No me gusta aparecer en situaciones como estas, más aún, después de una victoria y los reflectores deben estar con el Real Madrid, simplemente eso", escribió el brasileño.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MBAPPÉ Y PRESTIANNI EN LA CHAMPIONS LEAGUE?

Al inicio de la segunda parte del partido entre Benfica y Real Madrid celebrado en Estádio da Luz de Lisboa, Gianluca Prestianni habría dirigido insultos racistas a Vinicius tras un intercambio de palabras en el terreno de juego.

Luego del partido, se dio a conocer un ángulo del encuentro en el que se aprecia cómo Kylian Mbappé sale defender a Vinicius de los ataques racistas de Prestianni, a quien le gritó en al menos cuatro ocasiones, "eres un puto racista".

Vinicius también protagonizó otro 'pique' con otro jugador argentio del Benfica, Nicolás Otamendi, quien en la recta final del partido se encaró con el brasileño y se burló de él presumiendo su tatuaje de la Copa del Mundo obtenida con Argentina en el Mundial de Catar 2022.