    Gianluca Prestianni ¿De burlarse de México a Insultar a Vinicius Jr.?

    El futbolista argentino volvió a entrar en la polémica tras su episodio con el jugador brasileño.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Gianluca Prestianni, el argentino que se burló de México ¿y de Vinicius?

    Durante el partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid se presentó un momento que levantó polémica entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni luego de que el brasileño alegara un acto racista del argentino que provocó que el juego se detuviera por unos minutos.

    Y ante esta situación se recordó el momento en el que Prestianni se burló de México durante el Mundial Sub-20 luego de que la selección argentina eliminara al Tri en la ronda de Cuartos de Final.

    Todo se dio después de que el ‘Chicha’ Sánchez festejara bailando el triunfo de México sobre Chile cuando llegaba al hotel de concentración.

    Y Gianluca Prestianni aprovechó este momento para lanzar una burla al ‘Chicha’ y al Tri, imitando el baile del jugador mexicano que fue compartido en las redes sociales de algunos futbolistas argentinos.

    De igual forma, parte del equipo argentino se burló de México al salir del estadio con la música del Chavo del 8.

    ¿Quién es Gianluca Prestianni?

    Gianluca Prestianni se formó en las inferiores de Velez Sarsfield donde debutó profesionalmente y demostró el gran potencial que tenía y fue en el 2023 cuando fue adquirido por el Benfica.

    Pero fue hasta el 2024 cuando cumplió la mayoría de edad para integrarse al conjunto de las Águilas.

    En el 2025, Prestianni disputó el Mundial Sub-20 donde llegó a la Final del torneo en la que perdió Argentina con Marruecos.

