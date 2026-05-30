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    Champions League: Sede y fecha de la Final de la edición 2026-27

    La ciudad que recibirá el último partido de la siguiente campaña de la Liga de Campeones ya se conoce.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video UEFA Champions League: Sede y fecha de la Final de la temporada 2026-27

    La UEFA Champions League 2026-27 ya tiene fecha de inicio, así como fecha de cuándo y dónde se jugará la Final de la Champions 2027 la siguiente temporada.

    El pasado 11 de septiembre de 2025, tras un año de proceso, la UEFA designó a este recinto, que vivirá por segunda vez en su historia el juego final de una campaña de la Liga de Campeones.

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    LA SEDE Y FECHA DE LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 2026-27


    La UEFA eligió la ciudad de Madrid en España y el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, como la sede de la Final de la Champions League, un estadio que tuvo su primera Final en el 2019.

    Inaugurado en septiembre de 2017, el Metropolitano cuenta con capacidad para 70.692 espectadores, casi en su totalidad bajo cubierta, y forma parte de las sedes propuestas por España para albergar encuentros del Mundial 2030. Además, dispone de 4.000 plazas de estacionamiento y espacios dedicados a la afición con dos zonas Fan Zone en sus alrededores.

    La fecha en que se jugará la Final de la Champions League en el Estadio Metropolitano será el 5 de junio de 2027, a espera que se juegue a la 1:00pm CT de México y 3:00 pm ET en los Estados Unidos.

    El nuevo torneo de la Liga de Campeones comenzará desde julio 2026 sus fase de clasificación, todavía con el Mundial 2026 en juego, para que en septiembre se dé la Fase de Liga, el sistema suizo de formato de competencia por tercera ocasión.

    Será la segunda ocasión en que el recinto rojiblanco reciba el partido decisivo del torneo continental, después de la edición 2018-2019, cuando el Liverpool venció al Tottenham para conquistar el título.

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