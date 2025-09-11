    uefa champions league

    UEFA elige sede para la Final de la Champions League en 2027

    Este estadio ya recibió del juego por el título del torneo de clubes más importante del mundo en la edición 2018-2019.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    El estadio Metropolitano del Atlético de Madrid albergará la Final de la Champions League masculina en 2027, tras la decisión adoptada este jueves por el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana.

    En la misma sesión, se confirmó que el estadio Nacional de Varsovia acogerá la Final femenil ese mismo año.

    Será la segunda ocasión en que el recinto rojiblanco reciba el partido decisivo del torneo continental, después de la edición 2018-2019, cuando el Liverpool venció al Tottenham para conquistar el título.

    Inaugurado en septiembre de 2017, el Metropolitano cuenta con capacidad para 70.692 espectadores, casi en su totalidad bajo cubierta, y forma parte de las sedes propuestas por España para albergar encuentros del Mundial 2030. Además, dispone de 4.000 plazas de estacionamiento y espacios dedicados a la afición con dos zonas “fan zone” en sus alrededores.

    La UEFA también determinó que la Supercopa de Europa se dispute en Salzburgo (Austria), que el Campeonato de Europa Sub-19 de futbol sala de 2027 se celebre en Astana (Kazajistán) y que la Eurocopa femenil de futbol sala ese mismo año tenga lugar en Osijek (Croacia).


