    Benfica

    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid

    El director técnico del Benfica habla del estado de su equipo tras la ida de los Playoffs de la Champions League.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video José Mourinho habla del estado del Benfica tras partido ante Real Madrid en Champions League

    José Mourinho, director técnico del Benfica, rompió el silencio después de que su equipo se enfrentara contra el Real Madrid en la ida de los Playoffs de la Champions League.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions
    1 mins

    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions

    UEFA Champions League
    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius
    1 mins

    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius

    UEFA Champions League
    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri
    5:56

    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador
    1:23

    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter
    1:18

    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1
    1:37

    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1

    UEFA Champions League
    ¡Se salva el Bodo! Darmian estrella su disparo en el poste
    1:15

    ¡Se salva el Bodo! Darmian estrella su disparo en el poste

    UEFA Champions League
    ¡Golazo del Bodo! Los noruegos sorprenden al Inter
    1:26

    ¡Golazo del Bodo! Los noruegos sorprenden al Inter

    UEFA Champions League
    ¡Inicia el partido! Bodo/Glimt vs Inter de Milán Playoffs Champions League
    0:30

    ¡Inicia el partido! Bodo/Glimt vs Inter de Milán Playoffs Champions League

    UEFA Champions League
    Schick rompe el partido con un doblete y Leverkusen viaja a casa con ventaja
    2 mins

    Schick rompe el partido con un doblete y Leverkusen viaja a casa con ventaja

    UEFA Champions League

    En el partido, más allá del resultado, que favoreció al conjunto español, todo quedó marcado por la polémica entre Vinicius y Pristianni, donde se dio un presunto acto racista por parte del segundo.

    Ante toda la situación que se vivió en el Estadio de la Luz de Lisboa, Mourinho ofreció palabras a la televisión oficial del Benfica, para señalar el estado anímico de su equipo después de lo vivido.

    “No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Pero mañana (por el sábado ante el AVS) hay un partido importante para nuestras ambiciones y sueños. Ganar es fundamental. Necesitamos concentrarnos y estar a nuestro máximo nivel”, confesó Mourinho.

    Prestianni está suspendido para el duelo ante el AVS, por lo que incluso Mourinho señaló que si bien es un compromiso importante, la prioridad será la vuelta ante el Real Madrid, por lo que no descarta guardar jugadores.

    “Gianluca Prestianni está suspendido para el partido de liga, y no tengo problema en anticipar que Fredrik Aursnes tendrá que parar para que podamos tener alguna esperanza de que pueda jugar en Madrid. No está en condiciones de jugar mañana. Así que haremos algo, pero siempre teniendo en cuenta que el partido es difícil y que tenemos que ganar", concluyó.

    Relacionados:
    Benfica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX