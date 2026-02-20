Benfica Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid El director técnico del Benfica habla del estado de su equipo tras la ida de los Playoffs de la Champions League.

José Mourinho, director técnico del Benfica, rompió el silencio después de que su equipo se enfrentara contra el Real Madrid en la ida de los Playoffs de la Champions League.

En el partido, más allá del resultado, que favoreció al conjunto español, todo quedó marcado por la polémica entre Vinicius y Pristianni, donde se dio un presunto acto racista por parte del segundo.

Ante toda la situación que se vivió en el Estadio de la Luz de Lisboa, Mourinho ofreció palabras a la televisión oficial del Benfica, para señalar el estado anímico de su equipo después de lo vivido.

“No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Pero mañana (por el sábado ante el AVS) hay un partido importante para nuestras ambiciones y sueños. Ganar es fundamental. Necesitamos concentrarnos y estar a nuestro máximo nivel”, confesó Mourinho.

Prestianni está suspendido para el duelo ante el AVS, por lo que incluso Mourinho señaló que si bien es un compromiso importante, la prioridad será la vuelta ante el Real Madrid, por lo que no descarta guardar jugadores.