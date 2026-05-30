uefa champions league Champions League 2026-27: Cuándo es el sorteo de la Fase de Liga Estas son las primeras fechas que debes apuntar para la próxima temporada de la Champions League.

Video Apúntalo en el calendario: así será el próximo sorteo de la Champions League

La UEFA Champions League llegó a su final después del título del Paris Saint Germain ante el Arsenal, lo que representa el bicampeonato para la escuadra parisina en el máximo certamen europeo que ahora apunta a la próxima temporada y su sorteo de la Fase de la Liga.

El todavía novedoso formato de la Champions League en donde se enfrentan 36 equipos, cada uno disputando ocho partidos, tendrá su sorteo próximamente de cara a la siguiente campaña del torneo más prestigioso a nivel de clubes en el viejo continente.

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Bajo este formato, cada escuadra disputará ocho compromisos, cuatro duelos de ida y otros cuatro de vuelta; justamente eso es lo que se definirá en el referido sorteo.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL SORTEO DE LA FASE DE LA LIGA DE LA PRÓXIMA CHAMPIONS LEAGUE?



El sorteo de la Fase de la Liga de la UEFA Champions League se llevará a cabo el próximo 27 de agosto en las instalaciones de UEFA en Suiza.