Video ¡Juegazos en Champions League este miércoles 22 de octubre! Así velos

Este miércoles 1 de octubre termina la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Arsenal, Napoli o Copenhague verán acción.

Partidos de Champions League este miércoles 22 de octubre

Galatasaray vs. Bodo/Glimt

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Chelsea vs. Ajax

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Sporting Lisboa vs. Marsella

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Monaco vs. Tottenham

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Atalanta vs. Slavia Praga