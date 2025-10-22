Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 22 octubre
Galatasaray, Chelsea, AJax, Monaco y Tottenham con variada actividad este día en la Liga de Campeones.
Este miércoles 1 de octubre termina la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Arsenal, Napoli o Copenhague verán acción.
Arsenal derrotó al Athletic en San Mamés en el debut de ambos en esta competencia, mientras que Copenhague, con Rodrigo Huescas, empató en casa ante Bayer Leverkusen.
Partidos de Champions League este miércoles 22 de octubre
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Chelsea vs. Ajax
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Sporting Lisboa vs. Marsella
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Monaco vs. Tottenham
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Atalanta vs. Slavia Praga
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.