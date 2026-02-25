    Champions League

    Champions League: Real Madrid expulsa a aficionado por presunto saludo nazi en plena transmisión

    El fanático causa polémica en la vuelta del partido entre Real Madrid y Benfica, en donde se hizo llamado en contra del racismo.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Aficionado realiza saludo nazi en plena transmisión en el Real Madrid vs. Benfica

    El partido Real Madrid vs. Benfica tuvo polémica debido a que un aficionado en el Estadio Santiago Bernabéu fue captado en lo que aparentemente fue un saludo nazi en una imagen que salió en plena transmisión.

    UEFA Champions League

    El hecho sucedió previo al partido entre el conjunto merengue y las 'Águilas' en la Champions League¡, como parte de la vuelta de los playoffs rumbo a Octavos de Final.

    En el referido instante, el aficionado, que estaba en la Grada Fan, fue visto por las cámaras haciendo el referido saludo nazi, algo que alertó a las autoridades en el Estadio Santiago Bernabéu.

    Acorde con el Diario Marca, el aficionado fue localizado y fue retirado inmediatamente, además de que no se descarta que el Real Madrid aplique un severo castigo al referido anático.

    De igual forma, tampoco se podría descartar que la UEFA actúe de oficio en contra del Real Madrid o del Estadio Santiago Bernabéu.

    El Real Madrid hacía un llamado para erradicar el racismo cuando sucedió este hecho. Vinicius, jugador del conjunto español, vivió un posible acto de racismo con Prestianni del Benfica de por medio en el partido de ida.

