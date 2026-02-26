Real Madrid Gianluca Prestianni confiesa llamar mono a Vinícius Júnior según prensa en Portugal El futbolista argentino del SL Benfica sí habría lanzado un insulto racista al delantero del Real Madrid de acuerdo a un diario de Portugal.



Video Corinthians usa gesto de Prestianni para defender a Vinícius Jr.

El trama desencadenado entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior tras el partido Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica sigue bajo tensión y ahora bajo una nueva versión generada desde la prensa de Portugal.

En España hicieron eco sobre una publicación del diario lusitano Correio da Manhã en el que aseguran que Prestianni habría confesado al interior del club que sí dijo “mono” al delantero brasileño del conjunto merengue, pero niega ser racista.

Ante el proceso de investigación levantado por la UEFA para esclarecer si hubo o no insultos racistas a Vini Jr., Prestianni fue congelado y no pudo ser considerado para el juego de vuelta de los Playoffs en el que Real Madrid se impuso y consiguió el pase a los Octavos de Final.

Por su parte, SL Benfica negó la versión del diario de Portugal y emitió un comunicado en el que respalda a su futbolista mientras las investigaciones siguen su curso al respecto por parte de la Comisión Disciplinaria de la UEFA.

“ El Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni comunicara a la plantilla o a la estructura del Club haber proferido un insulto racista al jugador del Real Madrid Vinicius Jr.