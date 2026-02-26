Corinthians Corinthians usa gesto de Prestianni para lanzar mensaje antirracista en apoyo a Vinícius El club brasileño defendió al futbolista del Real Madrid que habría sido insultado por el argentino del Benfica.

Video Corinthians usa gesto de Prestianni para defender a Vinícius Jr.



Corinthians lanzó un mensaje contra el racismo en defensa de Vinícius Jr., quien habría sido llamado “mono” por el argentino Gianluca Prestianni en la Champions League.

El Timao empató 1-1 ante el Cruzeiro en la Serie A de Brasil, pero antes del inicio del partido los jugadores saltaron a la cancha del Estadio Mineirao tapándose su boca con la playera en referencia al gesto que usó Prestianni para insultar a Vinícius.

“Contra el racismo y la cobardía, hoy salimos al campo así. Levantando la capa. Mostrando el mensaje. Dejando claro de qué lado estamos. El racismo es un delito. Denúncialo”, publicó el Corinthians en sus redes sociales compartiendo las imágenes del mensaje antirracista.

Corinthians se une al mensaje que lanzó la selección brasileña para defender a Vinícius Jr., quien ha recibido muestras de apoyo en todo el mundo por técnicos, jugadores y aficionados. Aunque también se ha ganado detractores como el paraguayo José Luis Chilavert que lo ha criticado duramente, al igual que a Mbappé y Courtois por defender a su compañero.

Caso Vinícius-Prestianni se sigue investigando

En el Benfica vs. Real Madrid, correspondiente a la ida de los Playoffs de la Champions League, Vinícius denunció al árbitro el insulto racista por parte de Prestianni.

En plenas investigaciones, el futbolista argentino de 20 años fue suspendido por UEFA para el duelo de vuelta que ganó Real Madrid 2-1 para calificar a Octavos de Final.

Prestianni hizo el viaje a Madrid e incluso entrenó en el Estadio Santiago Bernabéu, pero tras el rechazo de UEFA a la apelación del Benfica, el club portugués tomó la decisión de que el argentino se quedara en el hotel de concentración para evitar más problemas.

Luego de que ambos equipos presentaran sus respectivas pruebas, UEFA sigue investigando el caso para determinar si Gianluca Prestianni recibe o no algún tipo de sanción deportiva.