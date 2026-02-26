    Real Madrid

    Aficionado del Real Madrid expulsado por seña nazi se defiende con video

    El seguidor acusado por una seña fascista durante el partido ante Benfica en la Champions League se defiende.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Un aficionado captado mientras hacía una seña nazi durante el partido del Real Madrid vs. Benfica en la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League fue expulsado por el club y se defendió con un video a través de las redes sociales.

    El hecho se dio mientras se desplegó una manta en alusión a la lucha contra el racismo dentro del futbol debido a los acontecimientos en el juego de ida de los Playoffs en el que Vinícius Júnior recibió supuestos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni.

    Sin embargo, pese a la difusión del video en el que se realizó una seña fascista o nazi por parte del socio merengue, que pidió a la UEFA la expulsión inmediata por parte de la Comisión Disciplinaria, el aficionado salió en su defensa un día después.

    Los nazis no se juntan con negros, gays ni se visten de mujer. Pues yo tengo dos negros adoptados: Kalu y Abdu. En mi boda me casó un maricón. Y me gusta pintarme, ponerme peluca y vestirme de gitana para salir de fiesta”, dijo en parte de su video que comenzó a difundirse este jueves.

    Real Madrid clasificó a los Octavos de Final de la UEFA Champions League y conocerá a su próximo rival en el sorteo de este viernes en su lucha por un título más de la Copa de Europa que busca sumar a los 15 que ya tiene en 18 finales disputadas.

    Real Madrid

