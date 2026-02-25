    Real Madrid

    Real Madrid vs. Benfica: Asencio activa protocolo de conmociones en Champions League

    El central español debió abandonar el juego en un cambio obligado tras un duro choque con Camavinga en el Bernabéu.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Fuerza, Raúl Asencio: Seria lesión y deja el partido inmovilizado

    Durante el Real Madrid vs. Benfica de los Playoffs de la UEFA Champions League, partido de vuelta, el central español Raúl Asencio encendió las alertas de todo el Estadio Santiago Bernabéu tras un duro choque con su compañero Camavinga.

    Era una lucha por el balón por el aire y el choque vino cuando ambos buscaban el esférico que al final fue el español quien hizo contacto, pero que en el encontronazo se llevó la peor parte.

    De inmediato se activó el protocolo de conmociones y Asencio fue atendido, parecía por un momento inconsciente y para no arriesgar su estado de salud debió salir de cambio obligado al minuto 77 por el argentino Franco Mastantuono.

    Raúl Asencio salió en camilla entre aplausos por parte de la afición del Real Madrid, que desde la grada lució consternada por el hecho; Camavinga también debió salir por el mismo caso, pero sin consecuencias mayores y bajo su propio pie, por lo que dio su lugar a David Alaba.

    Más tarde, Vinícius Júnior marcó el segundo del Real Madrid en el juego de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League y con ello selló el 3-1 y el pase sobre Benfica hacia los Octavos de Final en una serie accidentada, pues el propio brasileño es foco de posibles insultos racistas por parte de Prestianni, del cuadro lisboeta.

    Ahora, hay que esperar al sorteo del próximo viernes para conocer al siguiente rival del Real Madrid y los partidos de todos los Octavos de Final de esta temporada en la Copa de Europa.

    Real Madrid

