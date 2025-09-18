Video Resumen | Rodrigo Huescas brilla en empate de Copenhague ante Leverkusen

En un dramático empate 2-2, el futbolista mexicano Rodrigo Huescas debutó en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 como titular y con una asistencia que parecía dar el triunfo al Copenhague frente al Bayer Leverkusen en el Parken Stadium.

Jordan Larsson abrió el marcador al minuto 9, fue el primero del sueco en esta etapa de la Copa de Europa, misma fecha que lo hiciera su padre, Henrik Larsson pero en 2001 en partido frente a la Juventus con la playera del Celtic.

El empate llegó por medio de Alex Grimaldo al minuto 82 y cuando la división de puntos parecía resignada, el brasileño Robert hizo el 2-1 parcial al minuto 87 con asistencia de Rodrigo Huescas por derecha.

Sin embargo, una vez más Bayer Leverkusen anotó y selló el 2-2 definitivo al 90+1’ con un centro al área por izquierda que empujó a su propia portería el griego Pantelis Hatzidiakos.

Si bien Rodrigo Huescas participó en las fases previas de esta UEFA Champions League, fue su primer partido en la Fase de Liga y que manera de hacerlo con asistencia, además exactamente en el día de su cumpleaños 22.

Ahora, Rodrigo Huescas y Copenhgue visitarán al Qarabag el 1 de octubre en su siguiente partido de la UEFA Champions League, éste que venció a domicilio al Benfica en la Jornada 1 de la competición y que generó el cese del técnico del club lisboeta y la llegada de José Mourinho.

BRUJAS GOLEA A MÓNACO EN LA JORNADA 1 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Nicolo Tresoldi, al 32’; Raphael Onydika, al 39’; Hans Vanaken, al 43’; y Mamadou Diakhon, al 75’; fueron los anotadores del Brujas, que en su siguiente partido de la UEFA Champions League visitarán al Atalanta.