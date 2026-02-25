Paris Saint-Germain PSG sigue con vida y elimina al Mónaco en los playoffs de la Champions League El resultado global le da el pase al París Saint-Germain a los octavos de final.

El PSG recibió al Mónaco en partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, duelo que se disputó en el Parque de los Príncipes.

El juego de ida terminó con ventaja de los parisinos por 3-2, por lo que una leve ventaja ante un rival muy conocido, todo podría cambiar.

Ya en el encuentro de vuelta, parecía que la llave sería a su favor con la expulsión de Mamadou Coulibaly al minuto 58, sin embargo, Maghnes Akliouche le daba otro rumbo al partido con su anotación antes de finalizar el primer tiempo, con lo que el global se igualaba.

En la segunda mitad y a base de esfuerzo y un poco de suerte, Marquinhos logró igualar los cartones a los 60 minutos, minutos después la calma se sintió en la banca y en la grada, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó el rebote y puso el 2-1 a favor del París Saint-Germain y con ello el 5-3 global.

El Mónaco respondió rumbo al final del juego y en el agregado apareció Jordan Teze para empatar el encuentro y acercarse a un gol en el global, pero el tiempo no les alcanzó y quedaron eliminados del torneo.