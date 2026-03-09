Barcelona Hansi Flick le responde a Xavi: "Sé la verdad y me la quedo" El técnico del Barcelona habló sobre las polémicas declaraciones que realizó el español.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Flick rompe el silencio sobre las polémicas declaracion de Xavi

El estratega del Barcelona, Hansi Flick, r ompió el silencio sobre las palabras de Xavi Hernández q ue mencionó que el alemán se había disculpado con él tras negar que lo habían contactado para tomar su lugar.

En conferencia de prensa previo al partido de la Champions League, Flick aseguró que se guardará lo que realmente pasó con Xavi.

PUBLICIDAD

"Con Xavi somos colegas de profesión y tenemos buena relación. Le he visitado, nos hemos visto cuando llegué, pero es algo privado. Es como cuando hablo con mi mujer, un asunto privado. Y no hablo de eso. No comento nada porque sé la verdad y me la quedo. No la diré aquí… Es él quien debe decirlo, no yo", señaló Flick en conferencia.

Esto se da luego de que Xavi Hernández hablará en entrevista para La Vanguardia sobre la relación que lleva con su sucesor en el banquillo del Barcelona.

“Flick vino a disculparse porque dos semanas antes de que me echaran le pregunté si eran ciertos los rumores de que iba a venir y me dijo que no”, contó Xavi.