Equipos clasificados a Octavos de Final de la Champions League 2025-26
Se definen poco a poco los clubes que siguen en contienda en Liga de Campeones por la Orejona en Hungría.
La UEFA Champions League 2025-2026 tiene sus partidos de Vuelta de Playoffs para conocer a los últimos ocho clasificados a los Octavos de Final de la competencia.
En la Fase de Liga se jugaron 8 fechas que terminaron a finales de enero. Esto abrió la oportunidad en febrero de jugar los Playoffs y hasta marzo serán los Octavos de Final, esto de acuerdo al calendario revelado desde septiembre de 2025.
El sorteo de los Octavos de Final se realizará este viernes 27 de febrero en Suiza, donde se definirá ya el camino de cara a Cuartos de Final, Semifnales y la Final en el respectivo bracket.
EQUIPOS CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 2025-26
Cabe recordar que los ocho primeros lugares de la Fase de Liga ya están directo en los Octavos de Final, que fueron Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
Por lo que el resto se va a definir en esta fase de Playoffs, con el primer equipo que fue el Atlético de Madrid.
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Inter de Milán ó Bodo/Glimt
- Newcastle ó Qarabag
- Bayer Leverkusen ó Olympiacos
- Real Madrid ó Benfica
- Atalanta ó Borussia Dortmund
- Juventus ó Galatasaray
- PSG ó Monaco.
LLAVES DE OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES
Desde el primer sorteo de los Playoffs de la Champions League, la UEFA definió las llaves para los partidos que se pueden dar a partir de Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y hasta la Final.
- PSG/Mónaco vs. Barcelona/Chelsea
- Newcastle/Qarabag vs. Barcelona/Chelsea
- Galatasary/Juventus vs. Liverpool/Tottenham
- Atlético de Madrid vs. Liverpool/Tottenham
- Benfica/Real Madrid vs. Manchester City/Sporting Lisboa
- Bodo Glimt/Inter de Milán vs. Manchester City/Sporting Lisboa
- Borussia Dortmund/Atalanta vs. Arsenal/Bayern Múnich
- Olympiacos/Bayer Leverkusen vs. Arsenal/Bayern Múnich