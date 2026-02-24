Inter de Milán Inter de Milán vs. BodoGlimt EN VIVO: Goles, resumen, resultado de playoffs de Champions League Los italianos buscan remontar en casa el marcador adverso de 3-1.

El Inter de Milán no pudo remontar al Bodo/Glimt en la vuelta de Playoffs de la UEFA Champions League y quedó eliminado de cara a los Octavos de Final.

La figura del partido fue el arquero del equipo noruego Nikita Haikin, quien volvió a demostrar gran seguridad en su arco en todas las facetas para defender la ventaja de dos goles con la que el Bodo/Glimt llegaba a la cancha del Estadio San Siro.

Los noruegos se plantearon de tú a tú en la casa del Inter y lograron neutralizar los espacios salvo por algunos sustos que los italianos no supieron concretar.

El primer tiempo se fue sin muchas acciones de peligro ni emociones. Todo cambiaría para el segundo tiempo, en menos de 20 minutos y no precisamente para bien de los locales.

Al 58’, los noruegos armaron una buena jugada y aprovecharon el error de Akanji para que Hauge no perdonara abriendo el marcador y clavando el 4-1 global que ponía al Inter contra las cuerdas.

El miedo y la eliminación para el Inter de Milán se confirmaron minutos después con el segundo gol del Bodo cortesía de Hakon Evjen. El Inter anotaría el gol de consolación demasiado tarde solo para maquillar su fracaso.

Los noruegos armaron el contragolpe por la banda y Evjen, en dos tiempos, controló y cruzó un disparo inatajable para Sommer y así sellar la contundente victoria de 2-5 para avanzar a Octavos de Final.

ALINEACIONES INTER DE MILÁN VS. BODO/GLIMT

Alineación Inter de Milán

Y. Sommer

Y. Bisseck

Manuel Akanji

Alessandro Bastoni

Luis Enrique

Davide Frattesi

P. Zielinski

Nicolo Barella

Federico Dimarco

Francesco Pio Esposito

Marcus Thuram

Alineación Bodo/Glimt

Nikita Haikin

F. Bjorkan

J. Gundersen

Odin Luras

F. Sjovold

Hakon Evjen

Sondre Fet

Patrick Berg

Jens Hauge

Kasper Hogh

Ole Didrik