    Inter de Milán

    Inter de Milán vs. BodoGlimt EN VIVO: Goles, resumen, resultado de playoffs de Champions League

    Los italianos buscan remontar en casa el marcador adverso de 3-1.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Apaguen las luces! Golazo de Håkon Evjen para el 0-2 en el marcador

    El Inter de Milán no pudo remontar al Bodo/Glimt en la vuelta de Playoffs de la UEFA Champions League y quedó eliminado de cara a los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    La figura del partido fue el arquero del equipo noruego Nikita Haikin, quien volvió a demostrar gran seguridad en su arco en todas las facetas para defender la ventaja de dos goles con la que el Bodo/Glimt llegaba a la cancha del Estadio San Siro.

    Los noruegos se plantearon de tú a tú en la casa del Inter y lograron neutralizar los espacios salvo por algunos sustos que los italianos no supieron concretar.

    El primer tiempo se fue sin muchas acciones de peligro ni emociones. Todo cambiaría para el segundo tiempo, en menos de 20 minutos y no precisamente para bien de los locales.

    Más sobre Inter de Milán

    Previa del partido de UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: fecha, horario y dónde verlo
    2 mins

    Previa del partido de UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: fecha, horario y dónde verlo

    UEFA Champions League
    Bodo/Glimt vs. Inter de Milán: 'el Caballo Negro' de la Champions sorprende a los 'neroazzurri'
    2 mins

    Bodo/Glimt vs. Inter de Milán: 'el Caballo Negro' de la Champions sorprende a los 'neroazzurri'

    UEFA Champions League
    Champions League: Calendario de fechas y horarios de los Playoffs rumbo a Octavos de Final
    2 mins

    Champions League: Calendario de fechas y horarios de los Playoffs rumbo a Octavos de Final

    UEFA Champions League
    Sorteo Champions League: Definidos emparejamientos de Dieciseisavos de Final
    1 mins

    Sorteo Champions League: Definidos emparejamientos de Dieciseisavos de Final

    UEFA Champions League
    Inter de Milán vs. Liverpool: gol, resultado y resumen del partido de UEFA Champions League
    1 mins

    Inter de Milán vs. Liverpool: gol, resultado y resumen del partido de UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción
    1:15

    Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    UEFA Champions League
    ¡Arranca la Jornada 2 de Champions! Inter, Bayern y Tottenham ven acción
    1:20

    ¡Arranca la Jornada 2 de Champions! Inter, Bayern y Tottenham ven acción

    UEFA Champions League
    ¡Duelo de históricos! Así puedes ver Ajax vs. Inter de Champions League
    1:25

    ¡Duelo de históricos! Así puedes ver Ajax vs. Inter de Champions League

    UEFA Champions League
    Vitinha da la clave para el triunfo del Paris Saint-Germain
    1 mins

    Vitinha da la clave para el triunfo del Paris Saint-Germain

    UEFA Champions League
    Final Champions League: PSG logra primera 'orejona' con goleada de escándalo al Inter
    1 mins

    Final Champions League: PSG logra primera 'orejona' con goleada de escándalo al Inter

    UEFA Champions League

    Al 58’, los noruegos armaron una buena jugada y aprovecharon el error de Akanji para que Hauge no perdonara abriendo el marcador y clavando el 4-1 global que ponía al Inter contra las cuerdas.

    El miedo y la eliminación para el Inter de Milán se confirmaron minutos después con el segundo gol del Bodo cortesía de Hakon Evjen. El Inter anotaría el gol de consolación demasiado tarde solo para maquillar su fracaso.

    Los noruegos armaron el contragolpe por la banda y Evjen, en dos tiempos, controló y cruzó un disparo inatajable para Sommer y así sellar la contundente victoria de 2-5 para avanzar a Octavos de Final.

    Video ¡La reacción de Lautaro al gol del Bodo ya es viral!

    ALINEACIONES INTER DE MILÁN VS. BODO/GLIMT

    Alineación Inter de Milán

    • Y. Sommer
    • Y. Bisseck
    • Manuel Akanji
    • Alessandro Bastoni
    • Luis Enrique
    • Davide Frattesi
    • P. Zielinski
    • Nicolo Barella
    • Federico Dimarco
    • Francesco Pio Esposito
    • Marcus Thuram
    Video ¡Error del Inter que aprovecha el Bodo! Gol de Hauge que pone el 0-1

    Alineación Bodo/Glimt

    PUBLICIDAD
    • Nikita Haikin
    • F. Bjorkan
    • J. Gundersen
    • Odin Luras
    • F. Sjovold
    • Hakon Evjen
    • Sondre Fet
    • Patrick Berg
    • Jens Hauge
    • Kasper Hogh
    • Ole Didrik
    Video ¡Gol de Bastoni y el Inter pone el de la honra! El marcador se pone 1-2
    Relacionados:
    Inter de MilánBodø/GlimtChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX