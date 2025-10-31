La reinauguración del Camp Nou, casa del FC Barcelona, está cada día más cerca, pero desde ya se perfila como una de las favoritos para albergar uno de los eventos deportivos más deseados en el continente europeo.

La UEFA dio a conocer que el Camp Nou es uno de los dos candidatos para albergar la Final de la UEFA Champions League en 2029, lo que sería su primer gran evento deportivo desde su remodelación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la casa del Barcelona tendrá que competir contra el mítico y monumental Estadio de Wembley, que también busca quedarse con una final más del torneo en su larga historia.

El Camp Nou ha sido sede del juego más visto de la Champions League en dos ocasiones: en 1989 cuando derrotó al AC Milan y la segunda 10 años después, en 1999 cuando perdió ante Manchester United.

Como si fuera poco, el Barcelona quiere sacar el mayor provecho a su renovado estadio y también buscaría arrebatarle al Bernabéu la final del Mundial de 2030 cuya candidatura incluye a España, Marruecos y Portugal.