U.S. Soccer remueve prohibición de protestas durante Himno Nacional

La U.S. Soccer removió la prohibición para que futbolistas protesten durante el Himno Nacional en la cancha, todo después de un acuerdo alcanzado por la junta directiva del organismo.

El "New York Times" acota que la votación para eliminar esta medida no fue unánime y que fue discutida durante varias horas en una reunión promovida por la presidenta de la U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone.