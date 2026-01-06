    Futbol

    Djokovic saca su lado fan con Lamine Yamal y protagoniza insólito momento

    El tenista serbio, uno de los mejores de la historia, le pidió una foto al futbolista del Barcelona de 18 años.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Momentazo! Djokovic saca su lado fan con Lamine Yamal y le pide foto

    El talento de Lamine Yamal con apenas 18 años no solo sorprende y es reconocido por sus rivales, sino también por estrellas de otros deportes como Novak Djokovic que no dudó en sacar su lado fan para pedirle una foto a la joya del Barcelona.

    Lamine Yamal compartió un vlog en su canal de Youtube de los Globe Soccer Awards que se llevaron a cabo hace unos días en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y donde ganó dos galardones: el Premio al Mejor Delantero y el Premio Maradona que se otorga al jugador joven con mayor habilidad, talento y magia con el balón.

    Al término de la ceremonia, Novak Djokovic se acercó a Lamine Yamal para elogiarlo y de paso declarar el amor y la admiración que le tiene su hijo.

    “Eres joven, pero increíble todo lo que has conseguido hacer. ¿Puedes tomarte una foto con mi hijo que te ama mucho?”, le dice el tenista serbio al futbolista español que accedió amablemente y le agradeció el gesto.

    Novak Djokovic asistió a la gala para ser el primer ganador del premio Globe Sports Award por su contribución al deporte. El galardón se lo entregó nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

    Lamine Yamal convivió con otras grandes estrellas del futbol como el propio CR7, Andrés Iniesta, Paul Pogba y Ousmane Dembélé.

