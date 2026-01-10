Futbol Suspenden de por vida a futbolista por patada criminal sobre rival en Indonesia Fuerte lesión en Indonesia, el agresor Muhammad Hilmi recibió una multa también.

Video VIDEO: Suspendido de por vida por esta entrada criminal

La criminal falta que se registró en el futbol de Indonesia le dio la vuelta al mundo no solo por lo brutal de la patada, sino también por el alcance del castigo para el responsable.

El partido de la cuarta división indonesa entre Purta Jaya y Perseta 1970 fue interrumpio al minuo 71 tras la brutal entrada de Muhammmad Hilmi Gimnastiar, futbolista del Putra.

PUBLICIDAD

La frustración de Hilmi tras la desventaja de 4 goles para ese entonces la proyectó en un desafortunado rival que al intenter ganar un balón dividido se llevó la criminal entrada con los tachones a la altura del pecho, provocando que el juego se detuviera de inmediato.

Los reclamos al árbitro y al jugador responsable no se hicieron esperar, y Hilmi tuvo que ser escoltado al vestidor ante la inminencia de una trifulca por el golpe recetado.

Por fortuna, el incidente solo quedó en una derrota para el Fair Play y la víctima de la agresión pudo reincorporarse sin problemas más allá de algunos rasguño y lesiones superficiales.