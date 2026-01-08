Futbol Martín Demichelis y su familia son salvados de terminar vacaciones en desgracia El extécnico del Monterrey y sus hijos se llevan tremendo susto cuando disfrutaban de sus vacaciones en una playa de Uruguay.

El futbol internacional estuvo muy cerca de vivir un drama durante el fin de año de 2025, cuando el técnico Martín Demichelis y su familia se llevaron un gran susto durante sus vacaciones.

Durante su estancia en Punta del Este, Uruguay, Martín Demichelis y su familia decidieron iniciar el día 31 de diciembre con una visita a la playa, sin embargo, esta pudo convertirse en una tragedia, ya que al adentrarse demasiado en el mar , poco a poco fuero jalados más y más adentro al punto de no poder salir.

La decisión estuvo acompañada de errores, ya que en el lugar, conocido como Lago Escondido, está prohibido ingresar al agua para bañarse debido a que es mar abierto, el oleaje es muy fuerte y, además, no se cuenta con salvavidas para ese tipo de eventos.

Afortunadamente para los familiares del extécnico del Monterrey y él mismo, dos salvavidas que estaban fuera de turno pasaban por el lugar y, al darse cuenta de la situación, los ayudaron a salir del agua salvando la vida de Martín Demichelis y su familia.

Según informes, fueron tres los integrantes que estuvieron en verdadero peligro de perder la vida, el mismo exfutbolista, su hijo Bastian y su sobrina Camila, quienes para su fortuna pudieron salir del mar sin consecuencias de saludo y solamente un gran susto.