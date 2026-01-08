    Futbol

    Martín Demichelis y su familia son salvados de terminar vacaciones en desgracia

    El extécnico del Monterrey y sus hijos se llevan tremendo susto cuando disfrutaban de sus vacaciones en una playa de Uruguay.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google

    El futbol internacional estuvo muy cerca de vivir un drama durante el fin de año de 2025, cuando el técnico Martín Demichelis y su familia se llevaron un gran susto durante sus vacaciones.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Real Madrid elimina al Atlético de Madrid y va por la revancha ante Barcelona
    1 mins

    Real Madrid elimina al Atlético de Madrid y va por la revancha ante Barcelona

    Fútbol
    Partidos del jueves 8 de enero: Mexicanos en Europa y Supercopa de España
    2 mins

    Partidos del jueves 8 de enero: Mexicanos en Europa y Supercopa de España

    Fútbol
    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España
    1 mins

    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España

    Fútbol
    Así es como sus hijas mantienen ocupado a Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Así es como sus hijas mantienen ocupado a Cristiano Ronaldo

    Fútbol
    Partidos del 7 de enero: Raúl Jiménez con Fulham y Supercopa de España
    1 mins

    Partidos del 7 de enero: Raúl Jiménez con Fulham y Supercopa de España

    Fútbol
    Djokovic saca su lado fan con Lamine Yamal y protagoniza insólito momento
    1 mins

    Djokovic saca su lado fan con Lamine Yamal y protagoniza insólito momento

    Fútbol
    Gabriel Barbosa regresa a Santos y la afición se lo reclama
    1 mins

    Gabriel Barbosa regresa a Santos y la afición se lo reclama

    Fútbol
    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada
    1 mins

    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada

    Fútbol
    Partidos de hoy domingo 4 de enero: Mexicanos en el extranjero, arranca la Liga MX Femenil y la NFL
    2 mins

    Partidos de hoy domingo 4 de enero: Mexicanos en el extranjero, arranca la Liga MX Femenil y la NFL

    Fútbol
    ¡Liverpool levanta la mano por Leo Messi!
    1 mins

    ¡Liverpool levanta la mano por Leo Messi!

    Fútbol

    Durante su estancia en Punta del Este, Uruguay, Martín Demichelis y su familia decidieron iniciar el día 31 de diciembre con una visita a la playa, sin embargo, esta pudo convertirse en una tragedia, ya que al adentrarse demasiado en el mar , poco a poco fuero jalados más y más adentro al punto de no poder salir.

    La decisión estuvo acompañada de errores, ya que en el lugar, conocido como Lago Escondido, está prohibido ingresar al agua para bañarse debido a que es mar abierto, el oleaje es muy fuerte y, además, no se cuenta con salvavidas para ese tipo de eventos.

    Afortunadamente para los familiares del extécnico del Monterrey y él mismo, dos salvavidas que estaban fuera de turno pasaban por el lugar y, al darse cuenta de la situación, los ayudaron a salir del agua salvando la vida de Martín Demichelis y su familia.

    Según informes, fueron tres los integrantes que estuvieron en verdadero peligro de perder la vida, el mismo exfutbolista, su hijo Bastian y su sobrina Camila, quienes para su fortuna pudieron salir del mar sin consecuencias de saludo y solamente un gran susto.

    La dramáticas imágenes muestran la forma en que la familia luchaba intensamente por salir del agua y mantenerse a flote sin lograrlo, hasta que con la rápida intervención de los salvavidas, que surfeaban en el lugar, fueron rescatados.

    Relacionados:
    FutbolMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX