    Mundial Sub-20

    ¿Qué necesita la Selección Mexicana Sub-20 para pasar en el Mundial?

    El Tri Sub-20 depende de sí mismo para poder clasificarse a la siguiente ronda de torneo en Chile.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿A sacar calculadora? Lo que necesita México Sub-20 en el Mundial

    La Selección Mexicana Sub-20 depende de sí misma para avanzar a Octavos de Final del Mundial Sub-20 tras el resultado del partido de México ante España este miércoles 1 de octubre.

    El haber empatado el Tri Sub-20 con Brasil también el pasado domingo, tiene a los de Eduardo Arce con todo en la mano para poder estar en la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Chile 2025.

    LO QUE NECESITA MÉXICO SUB-20 PARA AVANZAR


    La Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos ante Marruecos, y de momento, marcha en la segunda posición con dos puntos del Grupo C del campeonato juvenil.

    Cabe recordar que en Octavos de Final pasan los líderes de los grupos, que son seis, más los mejores cuatro terceros lugares. Por lo que la opción es mayúscula para el Tri juvenil.

    Así, esto es lo que debe esperar el equipo de Eduardo Arce para poder tener su boleto a la siguiente ronda.

    • Ganar a Marruecos
    • Si empata, esperar que Brasil y España igualen para avanzar como segundo de grupo
    • Si empata y gana Brasil o España, deberá esperar otros resultados para ser uno de los mejores terceros de grupo
    • Las posibilidades para ser mejor tercer lugar de grupo, viene de que Japón le gane a Nueva Zelanda, que Chile empate o gane a Egipto, que Panamá y Corea del Sur, así como Cuba y Australia empaten en sus partidos
    • En caso de no cumplirse algunas de las anteriores combinaciones, debe esperar a cómo se desarrollen los Grupo E y F que juegan este jueves 2 de octubre.
    • Si pierde, hay mucha probabilidad de que quede eliminado.
