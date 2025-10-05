Video Resumen | Nigeria le roba el triunfo a Colombia desde los 11 pasos

En encuentro del Grupo F del Mundial Sub-20 Chile 2025, con gol en la recta final, Nigeria le sacó el empate a Colombia, aunque esto no le quitara su pase a los Octavos de Final a los cafetaleros, pero sí les dio el suyo a las Águilas Negras.

El cuadro colombiano fue quien se lanzó por los tres puntos desde los primeros minutos, hicieron el gasto, buscaron ir al frente, pero todo parecía en vano al encontrarse una y otra vez un muro defensivo impenetrable.

PUBLICIDAD

A los 51 minutos, a fuerza de insistir, tras una buena jugada que inició desde mediacancha, el balón llegó a los pies de Néiser Villarreal, quien de un toque perfecto retrasó la de gajos, para que llegara de atrás Kéner González y la pateara con precisión para poner el 1-0 para Colombia.

Sin embargo, a los 86 minutos, tras una mano en el área se decretó el penal en contra de Colombia, para que llegara el capitán Daniel Bameyi a cobrarlo de manera precisa y empatar los cartones.

Con este marcador, Colombia se quedó con el primer sitio del Grupo F, para lograr su pase a la ronda de Octavos de Final, mientras que Nigeria, con cuatro puntos, también estará en la siguiente fase del Mundial Sub-20 Chile 2025.

NORUEGA EMPATA ANTE ARABIA Y AVANZA

En duelo del mismo Grupo F del Mundial Sub-20 Chile 2025, Noruega terminó con empate ante Arabia Saudita, se quedó con el subliderato del sector al acumular cinco unidades y también obtuvo su boleto a los Octavos de Final.