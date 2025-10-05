    Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana Sub-20 avanzó a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 y poco a poco se conocen a los clasificados a los Octavos de Final del torneo.

    La primera gran sorpresa fue la eliminación de Brasil tras no ganar en el grupo donde estaba México Sub-20, así como Marruecos y España.

    CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025


    Al momento hay ocho selecciones clasificadas a los Octavos de Final del Mundial Sub-20, justamente la mitad, a la espera que termine la Fase de Grupos.

    Cabe recordar que avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los seis grupos, así como los cuatro mejores terceros lugares, para definir las diferentes llaves del certamen.

    Estas son las selecciones que ya están en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

    • Marruecos
    • México
    • Paraguay
    • Chile
    • Ucrania
    • Japón
    • Argentina
    • Italia

    PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL

    DEL MUNDIAL SUB-20 2025


    Las llaves ya fueron definidas desde el sorteo realizado algunos meses y destaca que hay enfrentamientos entre selecciones que quedan en segundo lugar de su grupo, por el hecho de existir equipos clasificados como terceros lugar.

    • Chile vs. México, martes 7 de octubre
    • Ucrania vs. TBD, martes 7 de octubre
    • TBD vs. TBD, miércoles 8 de octubre
    • Argentina vs. TBD, miércoles 8 de octubre
    • Paraguay vs. TBD, miércoles 8 de octubre
    • Japón vs. TBD, miércoles 8 de octubre
    • TBD vs. Italia, jueves 9 de octubre
    • Marruecos vs. TBD, jueves 9 de octubre.

