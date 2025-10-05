Video ¡Gilberto Mora pone a México en octavos de final del Mundial Sub-20!

La Selección Mexicana Sub-20 avanzó a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 y poco a poco se conocen a los clasificados a los Octavos de Final del torneo.

La primera gran sorpresa fue la eliminación de Brasil tras no ganar en el grupo donde estaba México Sub-20, así como Marruecos y España.

PUBLICIDAD

CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025



Al momento hay ocho selecciones clasificadas a los Octavos de Final del Mundial Sub-20, justamente la mitad, a la espera que termine la Fase de Grupos.

Cabe recordar que avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los seis grupos, así como los cuatro mejores terceros lugares, para definir las diferentes llaves del certamen.

Estas son las selecciones que ya están en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Marruecos

México

Paraguay

Chile

Ucrania

Japón

Argentina

Italia

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL

DEL MUNDIAL SUB-20 2025



Las llaves ya fueron definidas desde el sorteo realizado algunos meses y destaca que hay enfrentamientos entre selecciones que quedan en segundo lugar de su grupo, por el hecho de existir equipos clasificados como terceros lugar.