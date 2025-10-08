    Mundial Sub-20

    Francia vence a Japón de último minuto y se mete a Cuartos de Final

    La selección francesa se impuso en tiempo extra y ahora chocará contra Noruega en el Mundial Sub-20

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Resumen | Francia avanza a Cuartos de Final de la ‘mano’ de Umeki

    Francia logró su pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 al vencer de forma dramática a su similar de Japón en partido de Octavos disputado en el estadio Nacional.

    Lucas Michel se vistió de héroe en el último minuto de los tiempos extra para darle el pase a los franceses a la siguiente ronda.

    Francia y Japón no se hicieron daño en los 90 minutos por lo que el juego se tuvo que alargar y cuando todo indicaba que definirían el boleto a Cuartos de Final desde la serie de penales, una mano de Rei Umeki dentro del área japonesa cambió todo.

    La central mexicana, Katia Itzel García, no dudó en marcar el penal, sin embargo, el conjunto japonés pidió revisión que le puso suspenso al juego.

    Tras la revisión la mexicana no cambió su decisión y L ucas Michel aprovechó la pena máxima para vencer al arquero, Rui Araki, quien entró al campo solo para tratar de detener el penal.

    Ahora la Selección de Francia se enfrentará en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 a Noruega que venció a Paraguay por la mínima.

    Video Resumen | Colombia echa a Sudáfrica y se medirá ante España

