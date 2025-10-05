    México

    Gilberto Mora reacciona de forma épica cuando le piden no probar alcohol

    El jugador de la Selección Mexicana recibió esta broma que en redes sociales es muy viral.

    Video La épica reacción de Gilberto Mora al "que nunca conozcas el bacardi"

    Gilberto Mora, la joven sensación de la Selección Mexicana, recibió broma tras conseguir el pase con el Tri Sub-20 ante Marruecos en el Mundial en Chile 2025.

    Morita, como es conocido por muchos, tiene tres goles en el torneo juvenil, además de una asistencia, para tener a México en la siguiente ronda.

    Tras el juego ante Marruecos, la influencer Mercedes Roa bromeó sobre un trending que se ha vuelto viral en redes sociales, sobre evitar que Gilberto Mora caiga en la fiesta o que tome alcohol.

    "Que nunca conozcas el bacardi", le comenta Mercedes, al tiempo que Morita la voltea a ver mientras suelta una risa, esto tras recibir su previo al 'Jugador del Partido'.

    Ahora, la México Sub-20 jugará ante Chile en la ronda de los Octavos de Final, donde se espera que Gilberto Mora siga como pilar en el equipo de Eduardo Arce.

    El juvenil de Xolos igual señaló que su deseo en la actualidad, ante la ilusión que genera a todos los mexicanos es "mi sueño siempre ha sido jugar, divertirme dentro del campo, quiero seguir así, jugar sin presión y con la selección tratar de ganarlo todo".

    Video Gilberto Mora habla del doblete que consiguió ante España

