    Mundial Sub-20

    Gilberto Mora y la advertencia que hace su padre sobre su nivel

    Ojo a las declaraciones que hace Gilberto Mora padre respecto al nivel que actualmente muestra su hijo.

    Fernando Vázquez.
    Video Gilberto Mora aún tiene más por ofrecer al futbol

    Gilberto Mora no ha alcanzado su máximo nivel, según advierte su padre, el también exfutbolista de equipos como Jaguares de Chiapas, Gilberto Mora, todo cuando su hijo disputa actualmente el Mundial Sub-20 Chile 2025.

    Quien fuera profesional en el futbol mexicano advirtió que todavía no hemos visto el máximo alcance que puede tener quien es considerado actualmente como 'joya' en el futbol mexicano.

    "Todavía no (sabemos el techo futbolístico), el profe Osorio lo inició bien, y el profe Abreu le está dando una oportunidad muy buena", advirtió Gilberto Mora padre.

    Además, señaló que bien su hijo pudo estar también concentrado con la Selección Mexicana mayor en sus partidos amistosos, aunque confió en que los encargados de selecciones nacionales han tomado una buena decisión en dejar a Gil Mora en el Mundial Sub-20.

    "Creo que puede que sí (estar mejor en el Tri mayor), pudo ir a los amistosos que hubo, pero también somos familia, Gil entiende que así es el futbol, los que saben por algo lo hacen, o por algo lo deciden, desde Javier Aguirre, quien es el que lleva el mando, nosotros simplemente Gil quiere ir a la mayor".

