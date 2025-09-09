En Europa ven a Gilberto Mora como un futbolista con "aura especial"

El talento que Gilberto Mora ha mostrado en la Selección Mexicana y la Liga MX con apenas 16 años pocas veces se ha visto en México, por lo que grandes clubes en Europa están atentos a la carrera del mediocampista de Xolos.

En ese sentido, la BBC de Inglaterra le hizo un artículo especial a Morita con declaraciones de su agente Rafaela Pimenta, quien aseguró que es un futbolista con “aura especial”.

"Lo que distingue a Gil no es sólo su talento sino la serena madurez que aporta a cada situación", mencionó Pimenta.

“Dentro y fuera de la cancha, es exactamente el mismo: concentrado, respetuoso y con la vista puesta en el largo camino que le espera. Tiene esa aura especial que solo poseen ciertos jugadores, el magnetismo que se siente cuando entra a una sala. Inspira a quienes lo rodean, no solo en México, sino también en el extranjero”, añadió.

¿Gilberto Mora llegará al Real Madrid el próximo año?

Gilberto Mora ha sido vinculado con el Real Madrid, algo que no le sorprende a Pimenta después de romper el récord de Lamine Yamal y convertirse en el jugador más joven en ganar un título en selección mayor tras levantar la Copa Oro 2025 con México con 16 años y 265 días.

"Conocí a Gil hace seis meses. Lo que me impresionó fue lo serio y centrado que era para alguien de su edad, y lo impresionante que también era su inglés.

"Demostró de inmediato que veía el fútbol no solo como un juego, sino como una carrera a la que estaba dispuesto a dedicarse", señaló la agente brasileña.

Seguramente, Rafaela Pimenta tendrá mucho trabajo con Gilberto Mora en los próximos meses con ofertas en puerta, sobre todo el próximo verano en el que el futbolista apunta a disputar el Mundial 2026.

Mora actualmente está concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 de cara a la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Chile y comienza el próximo 27 de septiembre.

Posteriormente, se espera que el futbolista de Xolos vuelva a ser llamado al Tri mayor para enfocarse y preparar su camino para el Mundial 2026.