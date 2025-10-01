Gil Mora promete esto después de su doblete ante España en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, prometió que buscará más goles despué s de estrenarse en el Mundial Sub-20 Chile 2025 en el empate entre México y España.

En entrevista al término del partido, el juvenil no ocultó su felicidad por lo conseguido ante los ibéricos, aunque dejó ver su hambre de más en este certamen internacional.

PUBLICIDAD

"Muy feliz, contento de poder ayudar a mi equipo, es muy importante, me siento contento con los goles, vamos a seguir trabajando para poder meter más".

Tras el empate 2-2, Gil Mora resaltó que ambas esccuadras merecieron un buen marcador después de lo que mostraron en el Estadio Nacional de Chile, además de que agradeció el apoyo recibido en las tribunas del recinto.

"Fue un ben partido para los dos, generamos oportunidades, fue un punto muy bueno. Muchas gracias por su apoyo, se siente el cariño hacia nosotros y a las personas que están acá por su apoyo".

EDUARDO ARCE MANTENDRÁ SU IDEA EN MÉXICO SUB-20 ANTE MARRUECOS



Eduardo Arce, director técnico de la Selección Mexicana Sub-20, también dio su lugar al juego que desplegó España en el partido en Chile 2025, aunque reiteró que mantendrá su postura y dinámica mostrada hasta el momento en el Tri juvenil.