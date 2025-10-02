Estados Unidos clasifica a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20 Chile 2025
El conjunto de las barras y las estrellas se planta con autoridad en Chile 2025.
Estados Unidos se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 después de golear con bastante autoridad por 3-0 a Francia.
El duelo celebrado en Rancagua, ambas escuadras, que ganaron en su primera aparición dentro de este certamen internacional de FIFA y que ahora, prácticamente se disputaban la supremacía del Grupo E.
Estados Unidos de hecho prácticamente resolvió el partido sobre el final, el primer gol llegó recién a los 85' por conducto de Zavier Gozo.
Posteriormente, Brooklyn Raines a los 88' y Marcos Zambrano a los 92' puso el marcador final en unos minutos de auténtico alarido que pusieron a los estadounidenses en la siguiente ronda.
COLOMBIA Y NORUEGA FIRMAN EMPATE QUE LOS AYUDA EN EL MUNDIAL SUB-20
A la misma hora, en el Estadio Fiscal de Talca, Colombia y Noruega firmaron empate 0-0 y que pone a ambos en buena posición de cara a la última jornada de la Fase de Grupos en el sector F.
Ambas escuadras quedan con cuatro puntos en un pelotón en donde también están Nigeria y Arabia Saudita.