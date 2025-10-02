    Mundial Sub-20

    Estados Unidos clasifica a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20 Chile 2025

    El conjunto de las barras y las estrellas se planta con autoridad en Chile 2025.

    Por:
    TUDN.
    Video Consolidar jugadores, el gran reto del Tri en el Mundial Sub-20

    Estados Unidos se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 después de golear con bastante autoridad por 3-0 a Francia.

    El duelo celebrado en Rancagua, ambas escuadras, que ganaron en su primera aparición dentro de este certamen internacional de FIFA y que ahora, prácticamente se disputaban la supremacía del Grupo E.

    PUBLICIDAD

    Estados Unidos de hecho prácticamente resolvió el partido sobre el final, el primer gol llegó recién a los 85' por conducto de Zavier Gozo.

    Posteriormente, Brooklyn Raines a los 88' y Marcos Zambrano a los 92' puso el marcador final en unos minutos de auténtico alarido que pusieron a los estadounidenses en la siguiente ronda.

    COLOMBIA Y NORUEGA FIRMAN EMPATE QUE LOS AYUDA EN EL MUNDIAL SUB-20


    A la misma hora, en el Estadio Fiscal de Talca, Colombia y Noruega firmaron empate 0-0 y que pone a ambos en buena posición de cara a la última jornada de la Fase de Grupos en el sector F.

    Ambas escuadras quedan con cuatro puntos en un pelotón en donde también están Nigeria y Arabia Saudita.

    Más sobre Mundial Sub-20

    1 min
    ¿Qué necesita la Selección Mexicana Sub-20 para pasar en el Mundial?

    ¿Qué necesita la Selección Mexicana Sub-20 para pasar en el Mundial?

    15:25
    Resumen | ¡Samba Pa Ti! Marruecos derrota a Brasil

    Resumen | ¡Samba Pa Ti! Marruecos derrota a Brasil

    1 min
    Marruecos derrota a Brasil y asegura su boleto a los Octavos de Final del Mundial Sub-20

    Marruecos derrota a Brasil y asegura su boleto a los Octavos de Final del Mundial Sub-20

    1 min
    ¡Terna mexicana repite en el Mundial Sub-20!

    ¡Terna mexicana repite en el Mundial Sub-20!

    1 min
    Gilberto Mora y la advertencia que hace su padre sobre su nivel

    Gilberto Mora y la advertencia que hace su padre sobre su nivel

    Relacionados:
    Mundial Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD