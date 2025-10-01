    Mundial Sub-20

    Horario y dónde ver España vs. México, partido del Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, buscará su prmer victoria del certamen.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Que caiga el primer triunfo! Así puedes ver España vs. México, Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana Sub-20 tendrá su segundo partido en el Mundial Sub-20 Chile 2025 ante España, con el fin de conseguir su primer triunfo.

    Al estar ubicada en el Grupo de la Muerte, la selección juvenil querrá dar el paso importante en pro de poder estar en los Octavos de Final.

    México empezó el torneo con empate 2-2 ante Brasil el pasado domingo, mientras que España sufrió derrota dolorosa de 2-0 ante Marruecos.

    ESPAÑA VS. MÉXICO, HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DEL MUNDIAL SUB-20


    El partido de España vs. México se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, misma sede del compromiso que tuvo ante la Canariha hace unos días.

    Para el Tri Sub-20 será fundamental conseguir un triunfo o igual el empate, para depender de sí mismo en la última jornada ante Marruecos, el siguiente sábado 4 de octubre.

    • Fecha: miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional de Chile
    • Horario: el partido arrancará a las 2:00 pm CT de México / 4:00 pm ET de Estados Unidos.
    • Dónde ver: el juego lo puedes disfrutar en México a través de Canal 9, TUDN y ViX, mientras que en la Unión Americana por Telemundo.

