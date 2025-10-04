    Mundial Sub-20

    Eduardo Arce se siente satisfecho de avanzar en el Mundial Sub-20

    El estratega de la Selección Mexicana Sub-20 deja por un lado el llamado 'grupo de la muerte' y advierte que aún quedan selecciones muy complicadas.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Lección aprendida del Tri Sub-20 tras vencer a Marruecos

    Una vez conseguido su pase a la fase de Octavos de Final del Mundial Sub-20, el técnico de la Selección Mexicana, Eduardo Arce, destacó la actuación de los suyos en un grupo complicado.

    "Sabíamos que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy complicado y el equipo se plantó, se supo manejar los momentos de tensión y sacamos el primer objetivo que era entrar dentro de los ocho".

    Para el estratega el pase a la siguiente ronda de la justa mundialista es algo que sus jugadores se ganaron por su trabajo y forma de jugar.

    "Esto es futbol y hay que seguir trabajando para seguir ganando. Se lo merecen, es un grupo estupendo, que trabaja, que es muy valiente para jugar".

    Acerca de la victoria ante Marruecos en su último compromiso grupa, misma que les dio el pase a Octavos de Final, Eduardo Arce destacó las fortalezas del rival que lograron apagar.

    "N os preocupaban mucho sus transiciones y en este control que tiene nuestra Selección dejar espacios que ellos pudieran aprovechar y se controló bastante bien".

    Finalmente, a pesar de que el Grupo C, donde se encontraba la Selección Mexicana a lado de Brasil y España, para muchos fue el 'grupo de la muerte', para el estratega en todos los sectores hay equipos muy complicados.

    "Muchos equipos de muy buen nivel, nuestro grupo era complicado, hay otros grupos bastante difíciles, bastante cerrados y esto sigue, no es fácil".

    Video Yael Padilla recalca respaldo del equipo a Gilberto Mora

