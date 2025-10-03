Drama en Chile 2025 con el anfitrión y Egipto en el Mundial Sub-20

Video Resumen | Japón aplasta a Nueva Zelanda y asegura liderato de grupo

E l Mundial Sub-20 Chile 2025 tuvo una definición dramática en el Grupo A y en donde el anfitrión estuvo involucrado con un partido increíble.

Marcador de 2-1 a favor de Egipto ante Chile que se resolvió sobre la hora y que permite a los 'faraones' juveniles mantenerse con vida dentro del certamen de la FIFA.

PUBLICIDAD

Nicolás Cárcamo abrió el marcador a los 27' y tuvo a los locales con la adrenalina en alto, pero en el segundo tiempo, se complicaron las cosas para la escuadra andina.

Abdin y Kehdr, este último en la reposición, firmaron la voltereta y, de esta forma, Chile, Nueva Zelanda y Egipto quedaron empatados prácticamente en todo en el Grupo A

En realidad, se tuvo que recurrir al Fair Play para decretar que Chile avanza como segundo de grupo y Egipto tendrá que esperar para ver si queda como uno de los mejores terceros.

JAPÓN DESPIDE CON PERFECCIÓN A NUEVA ZELANDA DEL MUNDIAL SUB-20



Por su parte, a la misma hora, Japón dio cuenta con marcador de 3-0 a Nueva Zelanda, que se quedó a solamente un gol de mantenerse con vida en la competencia.