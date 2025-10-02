    Nigeria

    Nigeria derrota in extremis a Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

    Los africanos consiguieron sus primeros tres puntos ante los árabes que se complicaron en el torneo

    Video ¡Nigeria lo va a ganar! Penal a su favor que cobra perfecto Bameyi

    Nigeria dio un paso importante en el Mundial Sub-20 al derrotar de último minuto 3-2 a Arabia Saudita para mantenerse con chances de meterse a los Octavos de Final del torneo juvenil.

    Ambas selecciones llegaron a este compromiso del grupo F con la obligación de sacar los tres puntos tras perder en su debut y fueron los africanos que impusieron condiciones.

    Nigeria abrió el marcador a l minuto 10 por medio de Salihu Nasiru con un cabezazo, pero al 21’ Arabia Saudita encontró el empate gracias a Al Yuhabi.

    Y antes del descanso, Ochoche se lució con un golazo para que los nigerianos recuperaran la ventaja a los 38 minutos.

    Al 50’, Arabia Saudita empató el juego con una gran anotación de cabeza de Talal Haji.

    Todo indicaba que los cartones ya no se moverían y que Nigeria y Arabia Saudita repartirían puntos, pero al 90+1 el árbitro marcó penal a favor para los africanos y Bameyi aprovechó la pena máxima para el 3-2 final y darle el triunfo a su equipo.

    Con la victoria la selección de Nigeria se ubicó en el tercer sitio del grupo F con tres puntos, por detrás de Colombia y Noruega que lideran el sector con cuatro unidades.

