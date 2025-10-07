Chile vs. México fue el primer partido que se definió rumbo a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025; ambas selecciones acabaron como segundo lugar de sus respectivos grupos de la justa mundialista.

Chile, anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, vuelve a unos Octavos de Final de esta categoría por primera vez desde 2013; ahora clasificó debido a la regla del Fair Play tras un triple empate en puntos en el Grupo A.

Estos fueron los resultados de la Selección de Chile en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20:

Chile 2-1 Nueva Zelanda

Chile 0-2 Japón

Egipto 2-1 Chile

HORARIO Y DÓNDE VER EL CHILE VS. MÉXICO DEL MUNDIAL SUB-20

La Selección Mexicana ganó un partido, ante Marruecos en la Jornada 3, y empató dos, suficiente para clasificar a la segunda ronda como segundo del Grupo C en su vuelta a una justa Sub-20 tras su ausencia en 2023.

Estos fueron los resultados de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20:

Brasil 2-2 México

España 2-2 México

México 1-0 Marruecos