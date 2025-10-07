Chile vs. México: horario y dónde ver el juego de Octavos del Final del Mundial Sub-20
Ambas selecciones acabaron segundas de sus grupos y el Tricolor ahora deberá enfrentarse en instancias decisivas al anfitrión.
Chile vs. México fue el primer partido que se definió rumbo a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025; ambas selecciones acabaron como segundo lugar de sus respectivos grupos de la justa mundialista.
Chile, anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, vuelve a unos Octavos de Final de esta categoría por primera vez desde 2013; ahora clasificó debido a la regla del Fair Play tras un triple empate en puntos en el Grupo A.
Estos fueron los resultados de la Selección de Chile en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20:
- Chile 2-1 Nueva Zelanda
- Chile 0-2 Japón
- Egipto 2-1 Chile
HORARIO Y DÓNDE VER EL CHILE VS. MÉXICO DEL MUNDIAL SUB-20
La Selección Mexicana ganó un partido, ante Marruecos en la Jornada 3, y empató dos, suficiente para clasificar a la segunda ronda como segundo del Grupo C en su vuelta a una justa Sub-20 tras su ausencia en 2023.
Estos fueron los resultados de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20:
- Brasil 2-2 México
- España 2-2 México
- México 1-0 Marruecos
- Cuándo es el Chile vs. México del Mundial Sub-20: el partido es el martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso.
- A qué hora es el Chile vs. México del Mundial Sub-20: el juego inicia a las 13:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:30 horas tiempo del Este, 14:30 horas tiempo del Centro y 12:30 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Chile vs. México del Mundial Sub-20: sigue la transmisión de este juego en territorio mexicano por la señal de Canal 9 y TUDN.