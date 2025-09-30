Japón dio la campanada y le pegó a Chile, anfitrión del Mundial Sub-20, en partido de la segunda jornada del grupo A.

Chilenos y nipones buscaban amarrar el boleto a la siguiente ronda tras ganar en su presentación, pero fueron los asiáticos que fueron más certeros para quedarse con los tres puntos tras un penal y golazo en la segunda parte.

PUBLICIDAD

En el primer tiempo la Selección de Japón pudo adelantarse en el partido, pero al 35’ Sebastián Mella atajó un penal para salvar a Chile.

Sin embargo, los nipones encontrarían la revancha al minuto 54 cuando Rion Ichihara no desaprovechó la pena máxima para adelantar su equipo.

Los locales buscaron de inmediato el empate, pero fue Japón que encontró el segundo gol por medio de Yumeki Yokoyama al 82’.

Los cartones no se movieron más y Japón se quedó con el triunfo para liderar el grupo A con seis puntos y así amarrar su boleto a Octavos de Final.

Por su parte, Chile se quedó en la segunda posición con tres unidades y buscará avanzar a la siguiente ronda cuando enfrente a Egipto.

PARAGUAY Y COREA DEL SUR NO PASAN DEL EMPATE

Paraguay buscaba amarrar su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 ante Corea del Sur que no inició de la mejor forma su participación en el grupo B del torneo.

El cuadro coreano fue el que tuvo las mejores oportunidades a lo largo del partido, pero no fueron certeros frente al arco paraguayo y empataron sin goles.