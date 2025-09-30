    Mundial Sub-20

    Japón sorprendió y derrotó a Chile y logra su pase a Octavos de Final del Mundial Sub-20

    Los nipones le pegaron al anfitrión para liderar el grupo A del certamen con seis puntos.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Golazo de Japón! Yokoyama sentencia el partido frente a Chile

    Japón dio la campanada y le pegó a Chile, anfitrión del Mundial Sub-20, en partido de la segunda jornada del grupo A.

    Chilenos y nipones buscaban amarrar el boleto a la siguiente ronda tras ganar en su presentación, pero fueron los asiáticos que fueron más certeros para quedarse con los tres puntos tras un penal y golazo en la segunda parte.

    PUBLICIDAD

    En el primer tiempo la Selección de Japón pudo adelantarse en el partido, pero al 35’ Sebastián Mella atajó un penal para salvar a Chile.

    Sin embargo, los nipones encontrarían la revancha al minuto 54 cuando Rion Ichihara no desaprovechó la pena máxima para adelantar su equipo.

    Los locales buscaron de inmediato el empate, pero fue Japón que encontró el segundo gol por medio de Yumeki Yokoyama al 82’.

    Los cartones no se movieron más y Japón se quedó con el triunfo para liderar el grupo A con seis puntos y así amarrar su boleto a Octavos de Final.

    Por su parte, Chile se quedó en la segunda posición con tres unidades y buscará avanzar a la siguiente ronda cuando enfrente a Egipto.

    PARAGUAY Y COREA DEL SUR NO PASAN DEL EMPATE

    Paraguay buscaba amarrar su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 ante Corea del Sur que no inició de la mejor forma su participación en el grupo B del torneo.

    El cuadro coreano fue el que tuvo las mejores oportunidades a lo largo del partido, pero no fueron certeros frente al arco paraguayo y empataron sin goles.

    Paraguay se ubica en el segundo puesto del grupo B con 4 unidades, mientras que Corea del Sur es último del sector con una unidad.

    Más sobre Mundial Sub-20

    2 min
    Gilberto Mora y los jugadores del Tri Sub-20 que podrían ir a Europa

    Gilberto Mora y los jugadores del Tri Sub-20 que podrían ir a Europa

    1 min
    Ucrania lidera tras empate con Panamá y se asoma a Octavos de Final del Mundial Sub-20

    Ucrania lidera tras empate con Panamá y se asoma a Octavos de Final del Mundial Sub-20

    1 min
    La Selección Mexicana y el Mundial Sub-20 tienen un reto más allá del título

    La Selección Mexicana y el Mundial Sub-20 tienen un reto más allá del título

    1 min
    Estados Unidos gana con nueve goles en su debut en el Mundial Sub-20

    Estados Unidos gana con nueve goles en su debut en el Mundial Sub-20

    1 min
    Resumen Francia vs. Sudáfrica: Goles, resultado y highlights Mundial Sub-20

    Resumen Francia vs. Sudáfrica: Goles, resultado y highlights Mundial Sub-20

    Relacionados:
    Mundial Sub-20ChileJapón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: Narcosatánicos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD