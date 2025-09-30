Video Resumen | Panamá y Ucrania firman empate en el Mundial Sub-20

La Selección de Ucrania empató con la Selección de Panamá para colocarse muy cerca de la clasificación a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, al igual que Nueva Zelanda, que venció y eliminó a Egipto en partido simultáneo.

Gennadiy Synchuk abrió el marcador a los seis minutos del partido de penal, ventaja que se mantuvo sólo por 30 minutos después de la anotación de Gustavo Herrera, que milita en el Saprissa.

Con este resultado, Ucrania mantuvo el invicto y llegó a cuatro puntos para liderar de manera momentánea el Grupo B, en el cual también se encuentran Paraguay y Corea del Sur. El siguiente partido será ante los paraguayos el viernes 3 de octubre.

En tanto, Panamá sumó su primer punto, aún tiene posibilidades de clasificar en su último encuentro ante Corea del Sur, posibilidades mínimas para la última jornada de la Fase de Grupos en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

NUEVA ZELANDA ECHA A EGIPTO DEL MUNDIAL SUB-20 CHILE 2025

Por su parte, el cuadro neozelandés se repuso de un 1-0 en contra, tras el gol de Kabaka a los cinco minutos del partido, luego de los goles de Luke Brooke-Smith, al 13’; y de Tze-xuan Loke, al 16’, para un primer tiempo emocionante y que decayó para el complemento.

Nueva Zelanda sumó sus primeros puntos, es tercero del Grupo A pero con posibilidades de clasificar en la última fecha; Egipto se quedó sin unidades y sin chace de avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-20.