Thiago Fernández, mediocampista de 21 años, ha sido apartado del plantel de Vélez Sarsfield por negarse a renovar el contrato con el club que se vence en diciembre del 2025.

Así lo dio a conocer el propio conjunto argentino a través de un comunicado de prensa.

"Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros", se explica en el texto.

En el documento, también se asegura el representante de Fernández ya había aceptado la última propuesta de la institución.

Y se recuerda que el futbolista recientemente fue dado de alta médica tras sufrir una lesión en una de sus rodillas en diciembre pasado, y que se venía negociando la renovación antes de que se lastimara el jugador.

Por otro lado, ha trascendido en la prensa de aquel país que el club se negó a aceptar una oferta proveniente del River Plate por el mediocampista y que Thiago ya tiene un precontrato firmado con el Villarreal de España a partir de enero del 2026, cuando quedará libre del club argentino.

Por tal motivo, el equipo de Liniers no recibirá dinero por la transacción.

"La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield", explica finalmente el club en el comunicado de prensa.

Hay que recordar que Thiago Fernández fue una de las piezas claves de Vélez Sarsfiel campeón de la Liga Profesional de Argentina del 2024 con Gustavo Quinteros como entrenador y es catalogado como una de las nuevas joyas argentinas.