Futbol Suspenden clásico Olimpia vs. Cerro Porteño por violencia entre aficionados La violencia se apoderó del partido más importante del futbol paraguayo.

Video ¡Brutal pelea campal! Suspenden clásico por pelea masiva entre seguidores

El s uperclásico de Paraguay se tiño de violencia y tuvo que ser suspendido tras la violencia desatada en las gradas entre aficionados de Olimpia y Cerro Porteño.

El Estadio Defensores del Chaco vivió momentos de pánico cuando se acercaba la media hora del partido celebrado en la capital Asunción y un sector en una de las cabeceras comenzó a intercambiar golpes con la porra rival.

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Un grupo de policías antimotines ingresó a las gradas para dispersar a los presentes con balas de goma y gas lacrimógeno, no sin antes enfrascarse en un crudo intercambio violento que dejó varios heridos.

El director de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Michael Sánchez, comunicó la suspensión del partido tras los incidentes cuya cifra de lesionados y detenidos aún es desconocida.

JUGADORES AYUDAN A AFICIONADOS EN LAS GRADAS

Los jugadores de ambos equipos, al percatarse de los desmanes en las gradas, se acercaron al alambrado para aventar botellas de agua para aquellos fanáticos que comenzaron a ahogarse por el gas pimienta del escuadrón antimotines.

Y es que en medio del caos, el viento esparció el químico y llegó hasta otras zonas del estadio que no pudieron salir mientras se destaba la bronca en una de las cabeceras del estadio.