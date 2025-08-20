La etapa de Martín Demichelis en Monterrey estuvo llena de altibajos tanto profesional como personalmente, pues en Argentina se filtró que tenía una relación extramarital.

Meses después de la polémica, la supuesta amante de Demichelis, la azafata y fisicoculturista, Tania González Ledesma, rompió el silencio y aceptó ser la causante de su separación con la modelo Evangelina Anderson tras 18 años de relación y tres hijos.

González Ledesma reveló en entrevista para “A La Tarde” de América TV que conoció a Martín Demichelis en un vuelo privado de River Plate cuando dirigía a los Millonarios en 2023. Posteriormente coincidieron en “dos o tres vuelos” y el DT decidió dar el primer paso.

“Me preguntó cómo me llamaba y pidió un té. Luego se acercó y me preguntó si me podía dar un mate. Nos pusimos a tomar mate antes del aterrizaje, yo estaba asegurando cabina y él en una computadora me escribió ‘dame tu número de teléfono’”.

Tras anotar el número en una servilleta, Demichelis se puso en contacto con ella una “hora y media” más tarde para tener su primer encuentro íntimo en “un hotel”.

La azafata contó que su relación con Demichelis duró cerca de nueve meses, incluso en una ocasión entró infiltrada al hotel de concentración de River Plate.

“Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se pueda”, detalló González Ledesma.

Tania aclaró que ella no sabía quién era Demichelis hasta que uno de sus compañeros de la tripulación le dijo, pero admitió que al verlo por primera vez le gustó “un 11”, aunque pasó a ser “un 30” después de su primer encuentro sexual.

“Me contó que estaba mal con su relación. Que ya tenía problemas en el club y cuando llegaba a la casa tenía reproches, como diciendo: ‘¿Para qué vinimos? Al final está todo mal’”, declaró la azafata.

Tania González Ledesma nunca visitó a Demichelis en México

González Ledesma dijo que su relación extramarital se filtró en Argentina poco tiempo después de que Demichelis fue anunciado por el Monterrey, pero dejó claro que nunca lo visitó en México.

“Cuando estalla la bomba fue poco tiempo después de que llega allá. Cuando sale la luz mi nombre, me incineraron, salí carbonizada. Días antes, yo había tenido el llamado de Martín diciéndome ‘mi mujer ya sabe, está como loca, sabe quién eres, dónde vives, dónde trabajas’”, declaró.