    Mundial 2026

    Johan Vásquez habla del juego ante Portugal y de jugar ante Cristiano Ronaldo

    Además, el defensa del Genoa habló sobre el Grupo A del Mundial 2026 y los rivales de la Selección Mexicana.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Ojo al recadito que Johan deja a Cristiano Ronaldo en plena entrevista

    Johan Vásquez, seleccionado mexicano y defensa del Genoa de Italia, platicó en exclusiva con nuestro compañero Gibrán Araige, en la charla habló de lo que vio tras el sorteo del Mundial 2026 y el grupo que le tocó a México.

    “Hay que ir paso a paso, esto que dices accesible, fácil, difícil al final de cuentas es futbol, a mí no me gusta hacer menos ni sentirme menos, a final de cuentas el futbol ha crecido en todo el mundo y nosotros lo hemos vivido mejor que nadie, ya no es lo mismo de antes, todos los países están creciendo, hay que hacernos fuertes en casa, con nuestra afición y sentir de verdad que estamos en México, es lo más importante”.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Washington se declara lista para el sorteo de la Copa del Mundo
    13 fotos

    Washington se declara lista para el sorteo de la Copa del Mundo

    Copa Mundial 2026
    Gilberto Mora aparece en ranking de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026
    1 mins

    Gilberto Mora aparece en ranking de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026

    Copa Mundial 2026
    Portugal podría estrenar esta playera que se filtró en las redes ante México en marzo
    1 mins

    Portugal podría estrenar esta playera que se filtró en las redes ante México en marzo

    Copa Mundial 2026
    ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!
    1:13

    ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!

    Copa Mundial 2026
    Así fue la impresionante cobertura de TUDN durante Qatar 2022
    1:50

    Así fue la impresionante cobertura de TUDN durante Qatar 2022

    Copa Mundial 2026
    El Mundial regresa a casa: México será sede por tercera ocasión
    1:28

    El Mundial regresa a casa: México será sede por tercera ocasión

    Copa Mundial 2026
    'Libres y Lokos' sueña con el sexto partido en el Mundial 2026
    0:35

    'Libres y Lokos' sueña con el sexto partido en el Mundial 2026

    Copa Mundial 2026
    Amor mundialista | La romántica historia de una mexicana y un saudí
    1:36

    Amor mundialista | La romántica historia de una mexicana y un saudí

    Copa Mundial 2026
    La Volpe afirma que el Tri tendrá mucha presión para el Mundial de 2026
    2:34

    La Volpe afirma que el Tri tendrá mucha presión para el Mundial de 2026

    Copa Mundial 2026
    La jornada del día | Arranca la segunda ronda de la fase de Grupos
    1:40

    La jornada del día | Arranca la segunda ronda de la fase de Grupos

    Copa Mundial 2026

    Sobre el nivel del Tri, Vásquez mencionó que se tienen cosas por mejorar y que el nivel que enfrentaron en los últimos encuentros fueron un ensayo de lo que podría ser la Copa del Mundo.

    “Estamos en un lapso donde ya estamos definiendo cosas, los últimos torneos los hemos ganado, al final los últimos partidos que han sido amistosos que han sido contra rivales asiáticos y sudamericanos no nos fue bien, pero hay que ver las cosas a futuro, jugamos contra selecciones que son de mundial, no se gana, pero tampoco se pierde, obviamente hay muchas cosas que mejorar y nosotros tenemos que reconocerlas para crecer”.

    Johan se emociona por jugar y conocer a Cristiano Ronaldo

    La Selección Mexicana tendrá un par de juegos en marzo, uno de ellos ante Portugal, en el que se reinaugurará el Estadio Banorte (Azteca) y todos esperan que Cristiano Ronaldo esté en ese gran juego, Johan incluido.

    Jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo te emociona, yo la verdad estoy hasta emocionado de conocerlo, primero que nada, ahora jugar será algo magnífico, te va a quedar para toda la vida, son pruebas que haciendo exámenes que te pueden tocar pasando de grupos, porque ya son partidos de matar o morir, ser conscientes que son equipos que te doblegan en muchas cosas, no somos una selección muy top, pero tampoco somos de los de abajo, nuestra fuerza debe ser la unión”.

    Video ¡Filtran precios de los boletos para ver a CR7 en el Estadio Azteca!
    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoMéxico 2026Johan VásquezCristiano RonaldoPortugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX