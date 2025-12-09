Mundial 2026 Johan Vásquez habla del juego ante Portugal y de jugar ante Cristiano Ronaldo Además, el defensa del Genoa habló sobre el Grupo A del Mundial 2026 y los rivales de la Selección Mexicana.

Por: Alonso Ramírez

Video Ojo al recadito que Johan deja a Cristiano Ronaldo en plena entrevista

Johan Vásquez, seleccionado mexicano y defensa del Genoa de Italia, platicó en exclusiva con nuestro compañero Gibrán Araige, en la charla habló de lo que vio tras el sorteo del Mundial 2026 y el grupo que le tocó a México.

“Hay que ir paso a paso, esto que dices accesible, fácil, difícil al final de cuentas es futbol, a mí no me gusta hacer menos ni sentirme menos, a final de cuentas el futbol ha crecido en todo el mundo y nosotros lo hemos vivido mejor que nadie, ya no es lo mismo de antes, todos los países están creciendo, hay que hacernos fuertes en casa, con nuestra afición y sentir de verdad que estamos en México, es lo más importante”.

PUBLICIDAD

Sobre el nivel del Tri, Vásquez mencionó que se tienen cosas por mejorar y que el nivel que enfrentaron en los últimos encuentros fueron un ensayo de lo que podría ser la Copa del Mundo.

“Estamos en un lapso donde ya estamos definiendo cosas, los últimos torneos los hemos ganado, al final los últimos partidos que han sido amistosos que han sido contra rivales asiáticos y sudamericanos no nos fue bien, pero hay que ver las cosas a futuro, jugamos contra selecciones que son de mundial, no se gana, pero tampoco se pierde, obviamente hay muchas cosas que mejorar y nosotros tenemos que reconocerlas para crecer”.

Johan se emociona por jugar y conocer a Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana tendrá un par de juegos en marzo, uno de ellos ante Portugal, en el que se reinaugurará el Estadio Banorte (Azteca) y todos esperan que Cristiano Ronaldo esté en ese gran juego, Johan incluido.

“ Jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo te emociona, yo la verdad estoy hasta emocionado de conocerlo, primero que nada, ahora jugar será algo magnífico, te va a quedar para toda la vida, son pruebas que haciendo exámenes que te pueden tocar pasando de grupos, porque ya son partidos de matar o morir, ser conscientes que son equipos que te doblegan en muchas cosas, no somos una selección muy top, pero tampoco somos de los de abajo, nuestra fuerza debe ser la unión”.