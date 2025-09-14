Santiago Gimenez se gana nuevo apodo en Milan tras sus fallas

Santiago Gimenez está siendo criticado duramente después de la tremenda falla que tuvo en el partido entre Milan y Bolonia de la Jornada 3 de la Serie A.

La afición rossoneri se pronunció en contra del Bebote a través de un post de X en el que el Milan informó el cambio del mexicano por Christopher Nkunku, quien hizo su debut con el conjunto italiano tras su fichaje procedente del Chelsea.

“Por favor no dejes que Giménez juegue nunca más”; “No sé qué es más vergonzoso, el mal arbitraje o Gimenez”; “Jugador terrible, sáquenlo ya. Lo defendí, pero está desperdiciando muchas oportunidades fáciles”; “¿Alguien quiere inventar otra excusa para este fallo del 1vs1?”, se puede leer entre los comentarios.

Incluso, un fan rossonero apodó al mexicano “Misenez”, que es un juego de palabras del significado de desaparecido en inglés (missing) y el apellido del delantero.

“(Nkunku) Ya hizo más que Misenez. Cancelen su contrato y traigan de vuelta a Camarda”, publicó el aficionado.

Already done more than Misenez. Cancel his contract and bring back Camarda — EWAN (@ewanpeek) September 14, 2025

Otro fan cree que el intercambio entre Milan y Roma por Santiago Gimenez y Artem Dovbyk era necesario ante la falta de gol que tiene el equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

“Juro que no exagero. Dovbyk no será peor que Santi Gimenez. Ni siquiera (Tammy) Abraham y (Luka) Jovic dejarían pasar una oportunidad así”, escribió el seguidor.

Santiago Gimenez no ha podido anotar en cuatro partidos disputados en el inicio de la temporada.

El Bebote busca acabar con su sequía goleadora en el Milan así como lo hizo con la Selección Mexicana. El Bebote anotó un golazo para darle al Tri el empate ante Corea del Sur (2-2) en la pasada fecha FIFA.