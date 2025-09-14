    Milan

    Santiago Gimenez se gana nuevo apodo en Milan tras sus fallas

    La afición del Milan explotó contra el mexicano por fallar una ocasión clara de gol ante Bolonia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Santi Gimenez tiene nuevo apodo tras fallas en Milan!

    Santiago Gimenez está siendo criticado duramente después de la tremenda falla que tuvo en el partido entre Milan y Bolonia de la Jornada 3 de la Serie A.

    La afición rossoneri se pronunció en contra del Bebote a través de un post de X en el que el Milan informó el cambio del mexicano por Christopher Nkunku, quien hizo su debut con el conjunto italiano tras su fichaje procedente del Chelsea.

    PUBLICIDAD

    “Por favor no dejes que Giménez juegue nunca más”; “No sé qué es más vergonzoso, el mal arbitraje o Gimenez”; “Jugador terrible, sáquenlo ya. Lo defendí, pero está desperdiciando muchas oportunidades fáciles”; “¿Alguien quiere inventar otra excusa para este fallo del 1vs1?”, se puede leer entre los comentarios.

    Incluso, un fan rossonero apodó al mexicano “Misenez”, que es un juego de palabras del significado de desaparecido en inglés (missing) y el apellido del delantero.

    “(Nkunku) Ya hizo más que Misenez. Cancelen su contrato y traigan de vuelta a Camarda”, publicó el aficionado.

    Otro fan cree que el intercambio entre Milan y Roma por Santiago Gimenez y Artem Dovbyk era necesario ante la falta de gol que tiene el equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

    “Juro que no exagero. Dovbyk no será peor que Santi Gimenez. Ni siquiera (Tammy) Abraham y (Luka) Jovic dejarían pasar una oportunidad así”, escribió el seguidor.

    Santiago Gimenez no ha podido anotar en cuatro partidos disputados en el inicio de la temporada.

    El Bebote busca acabar con su sequía goleadora en el Milan así como lo hizo con la Selección Mexicana. El Bebote anotó un golazo para darle al Tri el empate ante Corea del Sur (2-2) en la pasada fecha FIFA.

    Video ¡La tremenda falla de Santiago Gimenez frente al marco con Milan!

    Más sobre Milan

    1 min
    Luka Modric salva a Santiago Gimenez de tremenda falla en Milan vs. Bolonia

    Luka Modric salva a Santiago Gimenez de tremenda falla en Milan vs. Bolonia

    1 min
    Sale a la luz lo que Zlatan Ibrahimovic hizo por Santi Gimenez para que se quedara en el Milan

    Sale a la luz lo que Zlatan Ibrahimovic hizo por Santi Gimenez para que se quedara en el Milan

    1:26
    No es broma: este fue el increíble gesto de Zlatan con Santi Gimenez

    No es broma: este fue el increíble gesto de Zlatan con Santi Gimenez

    1 min
    Santiago Gimenez confirma que se queda en el Milán

    Santiago Gimenez confirma que se queda en el Milán

    1 min
    Milan abre chance de que Santi Gimenez se quede, pero no es tan fácil

    Milan abre chance de que Santi Gimenez se quede, pero no es tan fácil

    Relacionados:
    MilanSantiago GiménezMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD