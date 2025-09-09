    México

    México da partidazo con Corea del Sur con goles de Raúl Jiménez y Santi Gimenez

    Partidazo con final dramático en Geodis Park y la Fecha FIFA se cierra en todo lo alto.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | México rescata el empate sobre la hora con golazo de Santiago Giménez

    México y Corea del Sur regalaron un partidazo y un empate espectacular en el cierre de la Fecha FIFA en el Geodis Park y con conclusiones muy esperanzadoras para el Tri que se vio bien ante los 'Tigres' de Asia.

    Marcador 2-2 en la casa del Nashville en un compromiso auténticamente de alarido, bien jugado y que contó también con un final muy dramático en lo que fue la segunda prueba asiática para los dirigidos por Javier Aguirre.

    Para esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido ante Japón, la ofensiva tricolor ahora sí que rindió con goles justamente de las dos caras en las que descansan más las esperanzas de México: Raúl y Santi, Jiménez y Gimenez, los dos que debían aparecer, lo hicieron a final de cuentas.

    En primera instancia, Raúl, en un primer tiempo de ida y vuelta con llegadas en ambos marcos, puso un cabezazo increíble, al estilo Borgetti, para mandar a guardar la pelota en las redes a los 22'.

    Video ¡Oh Hyeon-gyu firma la remontada de Corea!

    Corea del Sur dio un cambio brutal en el segundo tiempo, en gran aprte por el ingreso de la gran figura, nada menos que 'Sonaldo', Son Heung-Min, quien logró el empate a los 22'.

    Oh Hyeon-gyu, quien se había perdido dos claras antes, puso la voltereta para los 'Tigres' quienes volvían a dejar el encuentro en un ida y vuelta increíble, mientras Javier Aguirre ya había cambiado totalmente a su delantera, con la salida de Raúl o de Chucky y el ingreso de Lainez y Santi Gimenez, además de Alexis Vega.

    Los últimos minutos, con el grito de "Sí se puede", el Tri se inspiró y ahogó a los coreanos contra su propia portería y el 'Bebote', con un gran control, puso el balón colocado en tiempo de compensación para igualar el encuentro.

    Avanza el reloj rumbo al Mundial 2026 en donde México será anfitrión y la Selección Mexicana, al menos ahora, logró dar una buena impresión, nada 'TRIste' ante unos Tigres aguerridos, gran prueba en esta Fecha FIFA.

    Video ¡No puedes hacer eso! Error de Marcel Ruíz casi termina en golazo de Corea

    México

