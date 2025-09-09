México da partidazo con Corea del Sur con goles de Raúl Jiménez y Santi Gimenez
Partidazo con final dramático en Geodis Park y la Fecha FIFA se cierra en todo lo alto.
México y Corea del Sur regalaron un partidazo y un empate espectacular en el cierre de la Fecha FIFA en el Geodis Park y con conclusiones muy esperanzadoras para el Tri que se vio bien ante los 'Tigres' de Asia.
Marcador 2-2 en la casa del Nashville en un compromiso auténticamente de alarido, bien jugado y que contó también con un final muy dramático en lo que fue la segunda prueba asiática para los dirigidos por Javier Aguirre.
Para esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido ante Japón, la ofensiva tricolor ahora sí que rindió con goles justamente de las dos caras en las que descansan más las esperanzas de México: Raúl y Santi, Jiménez y Gimenez, los dos que debían aparecer, lo hicieron a final de cuentas.
En primera instancia, Raúl, en un primer tiempo de ida y vuelta con llegadas en ambos marcos, puso un cabezazo increíble, al estilo Borgetti, para mandar a guardar la pelota en las redes a los 22'.
Corea del Sur dio un cambio brutal en el segundo tiempo, en gran aprte por el ingreso de la gran figura, nada menos que 'Sonaldo', Son Heung-Min, quien logró el empate a los 22'.
Oh Hyeon-gyu, quien se había perdido dos claras antes, puso la voltereta para los 'Tigres' quienes volvían a dejar el encuentro en un ida y vuelta increíble, mientras Javier Aguirre ya había cambiado totalmente a su delantera, con la salida de Raúl o de Chucky y el ingreso de Lainez y Santi Gimenez, además de Alexis Vega.
Los últimos minutos, con el grito de "Sí se puede", el Tri se inspiró y ahogó a los coreanos contra su propia portería y el 'Bebote', con un gran control, puso el balón colocado en tiempo de compensación para igualar el encuentro.
Avanza el reloj rumbo al Mundial 2026 en donde México será anfitrión y la Selección Mexicana, al menos ahora, logró dar una buena impresión, nada 'TRIste' ante unos Tigres aguerridos, gran prueba en esta Fecha FIFA.