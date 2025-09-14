Santiago Gimenez sigue sin poder estrenarse en la temporada y este domingo protagonizó una tremenda falla en la victoria del Milan por 1-0 sobre el Bolonia en la Jornada 3 de la Serie A.

Corría el minuto 83 en el reloj cuando el delantero mexicano ingresó al área con un pase filtrado que lo puso sin marca y de frente a la portería rival.

El Bebote dudó en disparar y se abrió mucho cerrándose cada vez más el ángulo de la portería. Cuando remató, el balón pegó en el poste izquierdo.

Afortunadamente para el Milan, minutos atrás Luka Modric había abierto el marcador, gol que a la postre fue el de la victoria en San Siro.

Modric, que hace unos días cumplió 40 años, prendió un derechazo en los linderos del área luego de una diagonal de Alexis Saelemaekers por la banda derecha.

Santiago Gimenez ha disputado cuatro partidos en el inicio de la temporada, pero en todos se ha ido en blanco por una asistencia que le dio a Christian Pulisic en la Coppa Italia.

El mexicano estuvo muy cerca de abandonar el Milan para ir cedido a la Roma en el cierre del mercado de transferencias, pero el histórico Zlatan Ibrahimovic intervino para que el club rossonero lo retuviera.

Santi Gimenez busca acabar con su sequía goleadora en el Milan así como lo hizo con la Selección Mexicana. El Bebote anotó un golazo para darle al Tri el empate ante Corea del Sur (2-2) en la pasada fecha FIFA.