    Milan

    El AC Milan muestra su apoyo al delantero Santiago Gimenez al salir del juego

    El conjunto Rossonero ganó el partido, pero el mexicano falló una oportunidad de marcar y se lo reclamaron.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video En Milán lo critican y el club respalda a Santiago Gimenez

    El AC Milan disputó el encuentro de la fecha 3 de la Serie A en casa ante el Bolonia, duelo que finalizó con triunfo de 1-0 para los Rosonneros, el gol lo anotó Luka Modric.

    Santiago Giménez fue titular en el equipo que mandó Massimiliano Allegri, en su tiempo dentro del campo tuvo una oportunidad clara de gol que no pudo aprovechar, el disparo terminó en el metal del arco.

    PUBLICIDAD

    En la seguna mitad fue relevado por un compañero, la afición y el técnico le aplaudieron, pero Santi no salió con cara de satisfacción por la falla que tuvo, incluso, aficionados en redes sociales lo atacaron y pidieron su salida de la institución.

    Pero el club, en una muestra de apoyo y solidaridad con el delantero mexicano, subió un video en sus redes sociales donde muestra el soporte que tiene en Milán, y se escucha que Allegri lo felicita por su esfuerzo.

    “Bien hecho, bien hecho, Santi, jugaste para el equipo”, le gritó Massimiliano a Gimenez en su salida hacía la banca.

    Santiago tendrá una nueva revancha en el partido de la siguiente semana, el sábado 20 de septiembre, el Milan visitará al Udinese dentro de la jornada 4 de la Serie A.

    Video ¡Santi Gimenez tiene nuevo apodo tras fallas en Milan!

    Más sobre Serie A

    1 min
    Santiago Gimenez se gana nuevo apodo en Milan tras sus fallas

    Santiago Gimenez se gana nuevo apodo en Milan tras sus fallas

    1 min
    Luka Modric salva a Santiago Gimenez de tremenda falla en Milan vs. Bolonia

    Luka Modric salva a Santiago Gimenez de tremenda falla en Milan vs. Bolonia

    1:16
    Genoa sorprende a todo mundo con esta decisión sobre Johan Vásquez

    Genoa sorprende a todo mundo con esta decisión sobre Johan Vásquez

    1 min
    Johan Vásquez renueva contrato con Genoa hacia el Mundial 2026

    Johan Vásquez renueva contrato con Genoa hacia el Mundial 2026

    1 min
    Sale a la luz lo que Zlatan Ibrahimovic hizo por Santi Gimenez para que se quedara en el Milan

    Sale a la luz lo que Zlatan Ibrahimovic hizo por Santi Gimenez para que se quedara en el Milan

    Relacionados:
    MilanSantiago GiménezFutbolMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD