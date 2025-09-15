Video En Milán lo critican y el club respalda a Santiago Gimenez

El AC Milan disputó el encuentro de la fecha 3 de la Serie A en casa ante el Bolonia, duelo que finalizó con triunfo de 1-0 para los Rosonneros, el gol lo anotó Luka Modric.

Santiago Giménez fue titular en el equipo que mandó Massimiliano Allegri, en su tiempo dentro del campo tuvo una oportunidad clara de gol que no pudo aprovechar, el disparo terminó en el metal del arco.

En la seguna mitad fue relevado por un compañero, la afición y el técnico le aplaudieron, pero Santi no salió con cara de satisfacción por la falla que tuvo, incluso, aficionados en redes sociales lo atacaron y pidieron su salida de la institución.

Pero el club, en una muestra de apoyo y solidaridad con el delantero mexicano, subió un video en sus redes sociales donde muestra el soporte que tiene en Milán, y se escucha que Allegri lo felicita por su esfuerzo.

“Bien hecho, bien hecho, Santi, jugaste para el equipo”, le gritó Massimiliano a Gimenez en su salida hacía la banca.

Santiago tendrá una nueva revancha en el partido de la siguiente semana, el sábado 20 de septiembre, el Milan visitará al Udinese dentro de la jornada 4 de la Serie A.